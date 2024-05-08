https://ria.ru/20240508/nagrady-1944566584.html

Замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам спецоперации

Замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 08.05.2024

Замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам спецоперации

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим - участникам спецоперации, находящимся на лечении и реабилитации в Центральном... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:08

2024-05-08T05:08

2024-05-08T05:08

специальная военная операция на украине

россия

виктор горемыкин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим - участникам спецоперации, находящимся на лечении и реабилитации в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, сообщили в Минобороны РФ. "Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что всего Горемыкин вручил 18 наград - шесть орденов Мужества, три медали "За отвагу", четыре медали Жукова, две медали Суворова и три медали "За храбрость" второй степени. "От имени министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично от всей души поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы - настоящие защитники Отечества, верные присяге, воинскому долгу, верные России, верные своему народу", - добавил замглавы Минобороны РФ. Горемыкин также наградил 15 медицинских сотрудников госпиталя медалью "За помощь и милосердие". "Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих!" - сказал он, обращаясь к персоналу госпиталя. В Минобороны добавили, что замглавы ведомства в том числе пообщался с военнослужащими и их родными и ответил на интересующие их вопросы.

https://ria.ru/20240507/permiya-1944505104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, виктор горемыкин, сергей шойгу, безопасность