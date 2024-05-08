Рейтинг@Mail.ru
Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
10:21 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/nagrada-1944603345.html
Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы
Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы - РИА Новости, 08.05.2024
Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 7 мая наградил победителей конкурса "Лучший школьный музей воинской славы",... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:21
2024-05-08T10:21
калужская область
заксобрание калужской области
людиновский район
школа
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944598066_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_ad6217a97b6a805807580d24d8640b86.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 7 мая наградил победителей конкурса "Лучший школьный музей воинской славы", сообщает пресс-служба регионального парламента. Конкурс был организован в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в конкурсе участвовало 67 музеев, а всего их в регионе порядка 200. "Калужская область всегда была в гуще исторических событий. Много врагов побывало на нашей земле, и все они терпели поражение. Нам и нашим детям есть чем гордиться, и есть чем наполнить каждый школьный музей", - цитирует пресс-служба Новосельцева. Спикер регионального парламента также выразил уверенность, что важная часть экспозиции должна быть посвящена специальной военной операции. "Школьные музеи – это память, которую мы сохраняем, передаем детям и молодежи. События на Украине показали, что без уважения к прошлому нет будущего. Подобного мы не должны допустить. Крайне важно помнить подвиг героев предыдущих поколений, а также создавать экспозиции о современных защитниках – участниках специальной военной операции", - подчеркнул Новосельцев. Председатель Заксобрания поблагодарил руководителей школьных музеев и всех причастных к формированию экспозиционных материалов за проделанную работу и вручил награды победителям. В группе сельских поселений победителями стали музеи: адуевской школы Медынского района, манинской школы Людиновского района, износковской школы. В группе городских поселений: музеи балабановской школы №1, тарусской школы № 2, сухиничской школы №12. В группе городских округов в числе победителей музеи: школы №45 Калуги, школ №3 и 4 Обнинска. Кроме того, лучшие музеи отмечены в номинациях: "Организация тематических экспозиций и выставок", "Учебно-исследовательские и творческие проекты", "Участие в поисковой работе", "Освещение деятельности музея в СМИ", "Юный экскурсовод".
https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html
https://ria.ru/20240503/nagrazhdenie-1943747257.html
людиновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944598066_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0ce42c01c2219068783667416e710ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
заксобрание калужской области, людиновский район, школа, музеи
Калужская область, Заксобрание Калужской области, Людиновский район, Школа, Музеи

Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы
 Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 7 мая наградил победителей конкурса "Лучший школьный музей воинской славы", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Конкурс был организован в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в конкурсе участвовало 67 музеев, а всего их в регионе порядка 200.
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Новосельцев: впереди много задач, которые решим вместе с президентом России
7 мая, 16:57
"Калужская область всегда была в гуще исторических событий. Много врагов побывало на нашей земле, и все они терпели поражение. Нам и нашим детям есть чем гордиться, и есть чем наполнить каждый школьный музей", - цитирует пресс-служба Новосельцева.
Спикер регионального парламента также выразил уверенность, что важная часть экспозиции должна быть посвящена специальной военной операции.
"Школьные музеи – это память, которую мы сохраняем, передаем детям и молодежи. События на Украине показали, что без уважения к прошлому нет будущего. Подобного мы не должны допустить. Крайне важно помнить подвиг героев предыдущих поколений, а также создавать экспозиции о современных защитниках – участниках специальной военной операции", - подчеркнул Новосельцев.
Председатель Заксобрания поблагодарил руководителей школьных музеев и всех причастных к формированию экспозиционных материалов за проделанную работу и вручил награды победителям.
В группе сельских поселений победителями стали музеи: адуевской школы Медынского района, манинской школы Людиновского района, износковской школы.
Победителей конкурса Наша Победа! наградили в калужском Заксобрании - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Победителей конкурса "Наша Победа!" наградили в калужском Заксобрании
3 мая, 18:38
В группе городских поселений: музеи балабановской школы №1, тарусской школы № 2, сухиничской школы №12.
В группе городских округов в числе победителей музеи: школы №45 Калуги, школ №3 и 4 Обнинска.
Кроме того, лучшие музеи отмечены в номинациях: "Организация тематических экспозиций и выставок", "Учебно-исследовательские и творческие проекты", "Участие в поисковой работе", "Освещение деятельности музея в СМИ", "Юный экскурсовод".
 
Калужская областьЗаксобрание Калужской областиЛюдиновский районШколаМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала