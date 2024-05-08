https://ria.ru/20240508/nagrada-1944603345.html

Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы

Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы - РИА Новости, 08.05.2024

Новосельцев наградил победителей конкурса школьных музеев воинской славы

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 7 мая наградил победителей конкурса "Лучший школьный музей воинской славы",... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:21

2024-05-08T10:21

2024-05-08T10:21

калужская область

заксобрание калужской области

людиновский район

школа

музеи

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 7 мая наградил победителей конкурса "Лучший школьный музей воинской славы", сообщает пресс-служба регионального парламента. Конкурс был организован в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в конкурсе участвовало 67 музеев, а всего их в регионе порядка 200. "Калужская область всегда была в гуще исторических событий. Много врагов побывало на нашей земле, и все они терпели поражение. Нам и нашим детям есть чем гордиться, и есть чем наполнить каждый школьный музей", - цитирует пресс-служба Новосельцева. Спикер регионального парламента также выразил уверенность, что важная часть экспозиции должна быть посвящена специальной военной операции. "Школьные музеи – это память, которую мы сохраняем, передаем детям и молодежи. События на Украине показали, что без уважения к прошлому нет будущего. Подобного мы не должны допустить. Крайне важно помнить подвиг героев предыдущих поколений, а также создавать экспозиции о современных защитниках – участниках специальной военной операции", - подчеркнул Новосельцев. Председатель Заксобрания поблагодарил руководителей школьных музеев и всех причастных к формированию экспозиционных материалов за проделанную работу и вручил награды победителям. В группе сельских поселений победителями стали музеи: адуевской школы Медынского района, манинской школы Людиновского района, износковской школы. В группе городских поселений: музеи балабановской школы №1, тарусской школы № 2, сухиничской школы №12. В группе городских округов в числе победителей музеи: школы №45 Калуги, школ №3 и 4 Обнинска. Кроме того, лучшие музеи отмечены в номинациях: "Организация тематических экспозиций и выставок", "Учебно-исследовательские и творческие проекты", "Участие в поисковой работе", "Освещение деятельности музея в СМИ", "Юный экскурсовод".

https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html

https://ria.ru/20240503/nagrazhdenie-1943747257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

заксобрание калужской области, людиновский район, школа, музеи