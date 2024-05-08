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Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий - РИА Новости, 08.05.2024
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10:17 08.05.2024
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Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий - РИА Новости, 08.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:17
2024-05-08T10:17
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы переносим дату проведения мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", - говорится в сообщении. Отмечается, что о новой дате проведения мотофестиваля сообщат позднее.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий

Запланированный на 11 мая мотофестиваль в Москве перенесли из-за плохой погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуль мотоцикла
Руль мотоцикла - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руль мотоцикла. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы переносим дату проведения мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о новой дате проведения мотофестиваля сообщат позднее.
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