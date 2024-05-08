https://ria.ru/20240508/motofestival-1944600207.html
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий - РИА Новости, 08.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:17
2024-05-08T10:17
2024-05-08T10:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150483/34/1504833475_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_ca0140b6933581a9b781a856b9d7087f.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы переносим дату проведения мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", - говорится в сообщении. Отмечается, что о новой дате проведения мотофестиваля сообщат позднее.
https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150483/34/1504833475_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_28a8ceae34ad691cdc8f05e5e2232d43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Запланированный на 11 мая мотофестиваль в Москве перенесли из-за плохой погоды