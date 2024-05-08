https://ria.ru/20240508/motofestival-1944600207.html

Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий

Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий - РИА Новости, 08.05.2024

Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий

Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:17

2024-05-08T10:17

2024-05-08T10:17

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль, который был запланирован на 11 мая, переносится в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы переносим дату проведения мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения - приоритет для нас. Как только погода позволит, мы обязательно организуем крутое и драйвовое шоу", - говорится в сообщении. Отмечается, что о новой дате проведения мотофестиваля сообщат позднее.

https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва