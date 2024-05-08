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В Приморье частично обрушился мост - РИА Новости, 08.05.2024
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14:28 08.05.2024 (обновлено: 14:36 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/most-1944669571.html
В Приморье частично обрушился мост
В Приморье частично обрушился мост - РИА Новости, 08.05.2024
В Приморье частично обрушился мост
Мост частично обрушился в приморском селе Кролевцы, проводится проверка, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:28
2024-05-08T14:36
происшествия
жкх
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Мост частично обрушился в приморском селе Кролевцы, проводится проверка, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл в среду. "Региональным СК проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения дорожного моста в селе Кролевцы Приморского края... по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи оценят действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию дорожного моста, информирует СУСК.
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происшествия, жкх, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье частично обрушился мост

СК: в приморском селе Кролевцы частично обрушился мост

© Фото : СУ СК России по Приморскому краюНа месте частичного обрушения моста в селе Кролевцы Приморского края
На месте частичного обрушения моста в селе Кролевцы Приморского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : СУ СК России по Приморскому краю
На месте частичного обрушения моста в селе Кролевцы Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Мост частично обрушился в приморском селе Кролевцы, проводится проверка, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл в среду.
"Региональным СК проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения дорожного моста в селе Кролевцы Приморского края... по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следователи оценят действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию дорожного моста, информирует СУСК.
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ПроисшествияЖКХРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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