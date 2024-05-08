https://ria.ru/20240508/most-1944669571.html

В Приморье частично обрушился мост

В Приморье частично обрушился мост - РИА Новости, 08.05.2024

В Приморье частично обрушился мост

Мост частично обрушился в приморском селе Кролевцы, проводится проверка, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:28

2024-05-08T14:28

2024-05-08T14:36

происшествия

жкх

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Мост частично обрушился в приморском селе Кролевцы, проводится проверка, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл в среду. "Региональным СК проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения дорожного моста в селе Кролевцы Приморского края... по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи оценят действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию дорожного моста, информирует СУСК.

https://ria.ru/20240425/fsb-1942201295.html

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2024

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происшествия, жкх, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)