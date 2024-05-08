https://ria.ru/20240508/moskva-1944677847.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 08.05.2024

Москвичей предупредили о заморозках

Заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:51

2024-05-08T14:51

2024-05-08T15:12

москва

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944322356_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdb50f813f9d19f14ac6604cb038fbec.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 9 мая местами в Москве ожидаются заморозки -6...-1°", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети, а также не оставлять их без присмотра.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество