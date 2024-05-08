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Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 08.05.2024
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14:51 08.05.2024 (обновлено: 15:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/moskva-1944677847.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 08.05.2024
Москвичей предупредили о заморозках
Заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:51
2024-05-08T15:12
москва
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 9 мая местами в Москве ожидаются заморозки -6...-1°", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети, а также не оставлять их без присмотра.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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москва, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Москва, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Москвичей предупредили о заморозках

Заморозки до минус шести градусов ожидаются в Москве ночью и утром 9 мая

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ночные и утренние часы 9 мая местами в Москве ожидаются заморозки -6...-1°", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети, а также не оставлять их без присмотра.
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