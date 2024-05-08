https://ria.ru/20240508/moskva-1944628391.html
Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве
Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Около двух тысяч инженерных сооружений промыли в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:08
2024-05-08T12:08
2024-05-08T12:08
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости выполнялась локальная окраска. "Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил заммэра. Он добавил, что коммунальные службы промыли после осенне-зимнего периода дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
https://ria.ru/20240507/biryukov-1944314449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице в течение апреля проведены масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости выполнялась локальная окраска.
"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил заммэра.
Он добавил, что коммунальные службы промыли после осенне-зимнего периода дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.