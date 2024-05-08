https://ria.ru/20240508/mobilizatsiya-1944678105.html

Рада приняла законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных

Рада приняла законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных - РИА Новости, 08.05.2024

Рада приняла законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных

Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления, сообщил депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:52

2024-05-08T14:52

2024-05-08T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей гончаренко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления, сообщил депутат Алексей Гончаренко. Десятого апреля он же сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию названной категории граждан. По мнению депутата Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. "Верховная рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности мобилизованы не будут. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины