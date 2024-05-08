Рада приняла законопроект о мобилизации некоторых категорий осужденных
Гончаренко: Рада приняла закон о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления, сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Десятого апреля он же сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию названной категории граждан. По мнению депутата Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.
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"Верховная рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности мобилизованы не будут.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.