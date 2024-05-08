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Китай и Россия продолжат продвигать многополярность, заявили в Пекине
Китай и Россия продолжат продвигать многополярность, заявили в Пекине - РИА Новости, 08.05.2024
Китай и Россия продолжат продвигать многополярность, заявили в Пекине
Китай и Россия продолжат укреплять взаимное доверие и выступать за продвижение упорядоченной многополярности в мире, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:53
2024-05-08T11:53
2024-05-08T11:53
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат укреплять взаимное доверие и выступать за продвижение упорядоченной многополярности в мире, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, стороны продолжат укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, продолжать дружбу, вместе выступать за продвижение справедливого и упорядоченного многополярного мира и инклюзивной экономической глобализации, претворять в жизнь подлинную многополярность, направлять развитие глобального управления в более справедливую и разумную сторону", - сказал Линь Цзянь.
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в мире, китай, россия
Китай и Россия продолжат продвигать многополярность, заявили в Пекине
Линь Цзянь: Китай и РФ продолжат выступать за продвижение многополярности в мире
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат укреплять взаимное доверие и выступать за продвижение упорядоченной многополярности в мире, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Руководствуясь консенсусом, достигнутым главами двух государств, стороны продолжат укреплять взаимное доверие, расширять сотрудничество, продолжать дружбу, вместе выступать за продвижение справедливого и упорядоченного многополярного мира и инклюзивной экономической глобализации, претворять в жизнь подлинную многополярность, направлять развитие глобального управления в более справедливую и разумную сторону", - сказал Линь Цзянь.