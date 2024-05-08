https://ria.ru/20240508/mirzieev-1944658470.html

Президент Узбекистана прибыл в Москву

Президент Узбекистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2024

Президент Узбекистана прибыл в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:56

2024-05-08T13:56

2024-05-08T13:56

москва

узбекистан

шавкат мирзиеев

евразийский экономический союз

день победы

политика

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. У трапа правительственного самолета его встречали и.о. заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Ранее сообщалось, что 8 мая в Москве Мирзиёев примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая - в торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240221/uzbekistan-1928824649.html

москва

узбекистан

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Кирилл Волков

москва, узбекистан, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, день победы, политика, россия