https://ria.ru/20240508/mirzieev-1944658470.html
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:56
2024-05-08T13:56
2024-05-08T13:56
москва
узбекистан
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
день победы
политика
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. У трапа правительственного самолета его встречали и.о. заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Ранее сообщалось, что 8 мая в Москве Мирзиёев примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая - в торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240221/uzbekistan-1928824649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, узбекистан, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, день победы, политика, россия
Москва, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, День Победы, Политика, Россия
Президент Узбекистана прибыл в Москву
Мирзиеев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС и Параде Победы