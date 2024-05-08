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Депутаты КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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18:48 08.05.2024 (обновлено: 19:10 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/memorial-1944774350.html
Депутаты КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Депутаты КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Депутаты КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Депутаты КПРФ провели в Москве митинг-встречу с избирателями и возложили венки и цветы к Мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:48
2024-05-08T19:10
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты КПРФ провели в Москве митинг-встречу с избирателями и возложили венки и цветы к Мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники встречи собрались у памятника Карла Маркса, в дальнейшем проследовав до Александровского сада для возложения венков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также поздравил собравшихся с праздником. "Сегодня этот славный праздник - главный праздник на планете... - мы отмечаем в новых военных опять условиях... Мы обязаны победить! ...Я ещё раз всех призываю защищать Родину самым настоящим образом", - сказал он.
https://ria.ru/20240508/polk-1944758461.html
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общество, городское хозяйство москвы, карл маркс, геннадий зюганов, день победы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Карл Маркс, Геннадий Зюганов, День Победы, Москва
Депутаты КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Депутаты КПРФ возложили цветы к Мемориальной Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты КПРФ провели в Москве митинг-встречу с избирателями и возложили венки и цветы к Мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники встречи собрались у памятника Карла Маркса, в дальнейшем проследовав до Александровского сада для возложения венков.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также поздравил собравшихся с праздником.
"Сегодня этот славный праздник - главный праздник на планете... - мы отмечаем в новых военных опять условиях... Мы обязаны победить! ...Я ещё раз всех призываю защищать Родину самым настоящим образом", - сказал он.
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