https://ria.ru/20240508/meksika-1944812341.html

МИД призвал Мексику принять меры по исключению отказов россиянам во въезде

МИД призвал Мексику принять меры по исключению отказов россиянам во въезде - РИА Новости, 08.05.2024

МИД призвал Мексику принять меры по исключению отказов россиянам во въезде

Москва призвала Мехико принять меры по исключению случаев необоснованного отказа россиянам во въезде в Мексику, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:58

2024-05-08T20:58

2024-05-08T22:10

мексика

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мария захарова

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москва призвала Мехико принять меры по исключению случаев необоснованного отказа россиянам во въезде в Мексику, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства."В контактах с властями Мексики и посольством страны в Москве настаиваем на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах, принять меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами", — сказала дипломат.Так она прокомментировала случаи отказов россиянам в допуске в Мексику, в том числе в транзитных пунктах в аэропортах Стамбула, Дубая и других городов. Захарова рекомендовала учитывать риски при планировании поездок. При этом, добавила она, власти страны сообщили, что в последнее время не ужесточали миграционное законодательство и занимаются решением проблемы."Вместе с тем подчеркивают, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию", — говорится в публикации. При появлении подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы, этим же могут руководствоваться авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска, добавила Захарова.Turkish Airlines не пускает россиян в Латинскую АмерикуС конца февраля Turkish Airlines не допускает на рейсы в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, например, из-за отсутствия багажа или "чистого паспорта", иногда причины не называются, рассказали ранее РИА Новости пострадавшие граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией.Одна из пассажирок поделилась с агентством ответом перевозчика: он заявил, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.Российское посольство в Мехико подчеркивало, что в курсе случаев недопуска россиян на авиарейсы и находится на связи с компетентными органами Мексики для разрешения трудностей.Как указал генконсул в Стамбуле Андрей Буравов, эта проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж Turkish Airlines.

https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html

https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html

https://ria.ru/20240412/ator-1939479742.html

мексика

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москва

латинская америка

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