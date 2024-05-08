https://ria.ru/20240508/medvedev-1944705138.html

Медведев рассказал об отношениях между Россией и Лаосом

Медведев рассказал об отношениях между Россией и Лаосом - РИА Новости, 08.05.2024

Медведев рассказал об отношениях между Россией и Лаосом

Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом поблагодарил зарубежного политика за... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:55

2024-05-08T15:55

2024-05-08T16:27

россия

лаос

в мире

дмитрий медведев

тхонглун сисулит

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом поблагодарил зарубежного политика за отзывы об организации состоявшихся выборов президента России, а также за добрые и сердечные отношения, которые продолжаются не первый год.Президент Лаоса 8 мая прибыл с визитом в Россию. Он станет одним из почетных гостей на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. Также запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Хочу вас поблагодарить за участие и отзывы об организации выборов РФ, которые совсем недавно прошли, вчера состоялось вступление в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, за направление поздравления нашему президенту, и вообще за наши добрые и сердечные отношения, которые уже продолжаются не первый год. Еще раз сердечно вас приветствую в Москве", - сказал Медведев на встрече с президентом Лаоса.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов. После выборов Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Путину по случаю его переизбрания на пост президента. Президент Лаоса тогда выразил уверенность, что под "мудрым руководством" Путина Российская Федерация "будет непрерывно развиваться и процветать".

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

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