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Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС
Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:34
2024-05-08T19:34
2024-05-08T19:34
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александр лукашенко
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня национального протекционизма в этой сфере. "Беспрепятственный доступ к госзакупкам… Давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей. Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм", - заявил Лукашенко в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. Он подчеркнул, что в реальности рынок госзакупок стран ЕАЭС защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок союза, а от товаров и услуг, произведенных в государствах – членах объединения. "То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров… Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и наша независимость", - заявил Лукашенко.
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белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС
Лукашенко: вопрос доступа к госзакупкам в ЕАЭС требует безотлагательного решения