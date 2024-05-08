https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944786693.html

Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС

Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Лукашенко высказался о либерализации доступа к госзакупкам в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:34

2024-05-08T19:34

2024-05-08T19:34

белоруссия

москва

александр лукашенко

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня национального протекционизма в этой сфере. "Беспрепятственный доступ к госзакупкам… Давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей. Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм", - заявил Лукашенко в ходе юбилейного заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве. Он подчеркнул, что в реальности рынок госзакупок стран ЕАЭС защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок союза, а от товаров и услуг, произведенных в государствах – членах объединения. "То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров… Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и наша независимость", - заявил Лукашенко.

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белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире