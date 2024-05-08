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В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску

В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску - РИА Новости, 08.05.2024

В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску

Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:10

2024-05-08T01:10

2024-05-08T01:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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луганск

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS."Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести… Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.По ее словам, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами.

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, луганск, леонид пасечник