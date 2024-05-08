Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 08.05.2024 (обновлено: 01:18 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lugansk-1944555570.html
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску
Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:10
2024-05-08T01:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
луганск
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS."Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести… Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.По ее словам, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, луганск, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Луганск, Леонид Пасечник
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску

Минздрав: раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести… Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.
По ее словам, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Вчера, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияЛуганскЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала