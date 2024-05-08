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В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску
Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:10
2024-05-08T01:10
2024-05-08T01:18
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Состояние раненных при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы, удар, предположительно, был осуществлен американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS."Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести… Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.По ее словам, все раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами.
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944525903.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Луганск, Леонид Пасечник
В ЛНР рассказали о состоянии раненых при ударе по Луганску
Минздрав: раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести