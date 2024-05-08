https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html

СМИ: Италия предложила Хафтару сделку ради отказа Ливии от работы с Россией

СМИ: Италия предложила Хафтару сделку ради отказа Ливии от работы с Россией - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: Италия предложила Хафтару сделку ради отказа Ливии от работы с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Ливию предложила маршалу Халифе Хафтару больше доходов от продажи ливийской нефти в обмен на отказ от... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:41

2024-05-08T12:41

2024-05-08T12:49

в мире

ливия

россия

италия

халифа хафтар

джорджа мелони

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5325f3b4352813ad113eb00653efcef4.jpg

РИМ, 8 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Ливию предложила маршалу Халифе Хафтару больше доходов от продажи ливийской нефти в обмен на отказ от сотрудничества с Россией, сообщила газета Repubblica. Мелони посетила Ливию во вторник, обсудив вопрос нефтедобычи с представителями обеих сторон, контролирующих части Ливии. Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба, поддерживаемый ООН, "на протяжении лет раздавал деньги от нефтяных доходов ополченцам — независимо от их позиции в конфликте — чтобы "купить" периоды перемирия", пишет Repubblica. С этим не согласен нынешний глава ливийского центробанка, который намерен навести порядок в государственных финансах. Командующий ливийской национальная армией Хафтар, действующий на востоке Ливии, как пишет газета, "не имеет в распоряжении этих ресурсов". "Мелони хорошо знает, что еще одним источником дохода является отправка мигрантов, заблокировать которую Рим просит Хафтара. Один из вариантов, предложенный ливийской стороной, как стало известно, предполагает возможность сделать добычу нефти еще более экономически выгодной для местных групп. Взамен правительство надеется замедлить миграционные потоки, которые вызывают такую тревогу в свете европейских выборов", - пишет газета. Итальянский премьер, отмечается в публикации, передала Хафтару запрос о сотрудничестве, чтобы положить конец присутствию "иностранных сил на ливийской земле". Газета предполагает, что речь идет о якобы взаимодействии с РФ, в частности, по Киренаике, которая, как утверждает СМИ, может стать "логистической базой России в Средиземноморье". По утверждению Repubblica, "процесс фактически уже начался". В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20240507/neft-1943470176.html

https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html

https://ria.ru/20240310/liviya-1932108658.html

ливия

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ливия, россия, италия, халифа хафтар, джорджа мелони, цены на нефть