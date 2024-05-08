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Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024
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16:24 08.05.2024 (обновлено: 16:41 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html
Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве
Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024
Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве
Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве и планирует обратиться в федеральный центр, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:24
2024-05-08T16:41
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 8 мая — РИА Новости. Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве и планирует обратиться в федеральный центр, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале."В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. Урожай погиб… Рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр", — сообщил Артамонов.Губернатор отметил, что объёмы ущерба ещё уточняются, но "ситуация серьёзная" — из-за заморозков до минус 5 градусов в ночь с 3 на 4 мая урожай погиб во многих хозяйствах."Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", — добавил Артамонов.
https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве

Артамонов: Липецкая область из-за заморозков может ввести режим ЧС в с/х

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМокрый снег
Мокрый снег - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВОРОНЕЖ, 8 мая — РИА Новости. Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве и планирует обратиться в федеральный центр, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
"В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. Урожай погиб… Рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр", — сообщил Артамонов.
Губернатор отметил, что объёмы ущерба ещё уточняются, но "ситуация серьёзная" — из-за заморозков до минус 5 градусов в ночь с 3 на 4 мая урожай погиб во многих хозяйствах.
"Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", — добавил Артамонов.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Ставрополе выпал обильный снег
5 мая, 12:35
 
Липецкая областьПроисшествияИгорь Артамонов
 
 
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