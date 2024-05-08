https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html

Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве

Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024

Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве

Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве и планирует обратиться в федеральный центр, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:24

2024-05-08T16:24

2024-05-08T16:41

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 8 мая — РИА Новости. Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве и планирует обратиться в федеральный центр, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале."В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. Урожай погиб… Рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр", — сообщил Артамонов.Губернатор отметил, что объёмы ущерба ещё уточняются, но "ситуация серьёзная" — из-за заморозков до минус 5 градусов в ночь с 3 на 4 мая урожай погиб во многих хозяйствах."Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", — добавил Артамонов.

https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, происшествия, игорь артамонов