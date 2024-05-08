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Медведев назвал Лаос верным союзником России - РИА Новости, 08.05.2024
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18:22 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/laos-1944767350.html
Медведев назвал Лаос верным союзником России
Медведев назвал Лаос верным союзником России - РИА Новости, 08.05.2024
Медведев назвал Лаос верным союзником России
Лаос является верным союзником РФ в борьбе с современными проявлениями неоколониализма, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:22
2024-05-08T18:22
лаос
россия
дмитрий медведев
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лаос является верным союзником РФ в борьбе с современными проявлениями неоколониализма, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. "У России и Лаоса особые, прочные и доверительные контакты. В марте исполнилось 30 лет с момента заключения Договора об основах дружественных отношений между нашими странами, и наш интенсивный политический диалог постоянно расширяется. Вьентьян – наш верный союзник в борьбе с современными проявлениями неоколониализма", - написал Медведев. Он отметил, что Лаосу, пострадавшему от бомбардировок США в ХХ веке, хорошо известно, что "для реализации своих агрессивных намерений страны Запада не остановятся ни перед какими, в том числе силовыми методами". "Совместно с партнерами ведем реализацию важных проектов в экономической, торговой и финансовой сферах, развиваем межпартийное сотрудничество. В 2024 году Лаос выполняет функции председателя АСЕАН. Желаем нашим партнерам удачи в реализации всех намеченных планов, приветствуем конструктивные инициативы ЛНДР, которые направлены на продвижение сотрудничества стран Ассоциации и России", - добавил Медведев. Президент Лаоса станет одним из почетных гостей на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. Также запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240311/laros-2024-1932221304.html
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
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лаос, россия, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит, В мире
Медведев назвал Лаос верным союзником России

Медведев назвал Лаос верным союзником России в борьбе с неоколониализмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лаос является верным союзником РФ в борьбе с современными проявлениями неоколониализма, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком.
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"У России и Лаоса особые, прочные и доверительные контакты. В марте исполнилось 30 лет с момента заключения Договора об основах дружественных отношений между нашими странами, и наш интенсивный политический диалог постоянно расширяется. Вьентьян – наш верный союзник в борьбе с современными проявлениями неоколониализма", - написал Медведев. Он отметил, что Лаосу, пострадавшему от бомбардировок США в ХХ веке, хорошо известно, что "для реализации своих агрессивных намерений страны Запада не остановятся ни перед какими, в том числе силовыми методами".
"Совместно с партнерами ведем реализацию важных проектов в экономической, торговой и финансовой сферах, развиваем межпартийное сотрудничество. В 2024 году Лаос выполняет функции председателя АСЕАН. Желаем нашим партнерам удачи в реализации всех намеченных планов, приветствуем конструктивные инициативы ЛНДР, которые направлены на продвижение сотрудничества стран Ассоциации и России", - добавил Медведев.
Президент Лаоса станет одним из почетных гостей на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. Также запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ЛаосРоссияДмитрий МедведевТхонглун СисулитВ мире
 
 
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