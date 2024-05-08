https://ria.ru/20240508/laos-1944767350.html

Медведев назвал Лаос верным союзником России

Медведев назвал Лаос верным союзником России - РИА Новости, 08.05.2024

Медведев назвал Лаос верным союзником России

Лаос является верным союзником РФ в борьбе с современными проявлениями неоколониализма, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:22

2024-05-08T18:22

2024-05-08T18:22

лаос

россия

дмитрий медведев

тхонглун сисулит

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лаос является верным союзником РФ в борьбе с современными проявлениями неоколониализма, написал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 8 мая прибыл с визитом в Россию. Медведев провел встречу с зарубежным политиком. "У России и Лаоса особые, прочные и доверительные контакты. В марте исполнилось 30 лет с момента заключения Договора об основах дружественных отношений между нашими странами, и наш интенсивный политический диалог постоянно расширяется. Вьентьян – наш верный союзник в борьбе с современными проявлениями неоколониализма", - написал Медведев. Он отметил, что Лаосу, пострадавшему от бомбардировок США в ХХ веке, хорошо известно, что "для реализации своих агрессивных намерений страны Запада не остановятся ни перед какими, в том числе силовыми методами". "Совместно с партнерами ведем реализацию важных проектов в экономической, торговой и финансовой сферах, развиваем межпартийное сотрудничество. В 2024 году Лаос выполняет функции председателя АСЕАН. Желаем нашим партнерам удачи в реализации всех намеченных планов, приветствуем конструктивные инициативы ЛНДР, которые направлены на продвижение сотрудничества стран Ассоциации и России", - добавил Медведев. Президент Лаоса станет одним из почетных гостей на параде Победы на Красной Площади в Москве 9 мая. Также запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240311/laros-2024-1932221304.html

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

лаос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лаос, россия, дмитрий медведев, тхонглун сисулит, в мире