https://ria.ru/20240508/kursy-1944541224.html

МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту

МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту - РИА Новости, 08.05.2024

МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту

Столичные инженеры смогут познакомиться с процессами производства и эксплуатации БПЛА на курсах, запущенных "Московской технической школой", сообщил заместитель РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:13

2024-05-08T10:13

2024-05-08T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные инженеры смогут познакомиться с процессами производства и эксплуатации БПЛА на курсах, запущенных "Московской технической школой", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Пять новых курсов разработаны МТШ совместно с Финансовым университетом. В их числе - "Разработка беспилотных авиационных систем", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Программирование БАС: искусственный интеллект", "Производство беспилотных авиационных систем" и "Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем"."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия для формирования научной и производственной базы, а также внедрения инноваций в столичном Транспортном комплексе. Например, в индустриальном парке "Руднево" действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков высокотехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации. Также в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа" сотрудники промпредприятий столицы могут повысить уровень профессиональных компетенций в области беспилотного транспорта. "МТШ" совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации открыли пять новым программам в рамках модуля", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Слушатели курсов смогут освоить принципы конструирования БАС и радиоэлектронной аппаратуры, программирования аппаратов, в частности, с использованием ИИ. Кроме того, они получат навыки по пилотированию и обслуживанию оборудования.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня на рынке труда крайне востребованы специалисты с навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС."В рамках проекта "Московская техническая школа" мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников – проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем и открываем новые курсы", – пояснил он.Ранее мэр Москвы отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.Сегодня в рамках проекта сотрудникам столичных предприятий открыты девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в МТШ прошли свыше 2,2 тысячи инженеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский