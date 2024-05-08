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МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту - РИА Новости, 08.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kursy-1944541224.html
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту - РИА Новости, 08.05.2024
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту
Столичные инженеры смогут познакомиться с процессами производства и эксплуатации БПЛА на курсах, запущенных "Московской технической школой", сообщил заместитель РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:13
2024-05-08T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные инженеры смогут познакомиться с процессами производства и эксплуатации БПЛА на курсах, запущенных "Московской технической школой", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Пять новых курсов разработаны МТШ совместно с Финансовым университетом. В их числе - "Разработка беспилотных авиационных систем", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Программирование БАС: искусственный интеллект", "Производство беспилотных авиационных систем" и "Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем"."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия для формирования научной и производственной базы, а также внедрения инноваций в столичном Транспортном комплексе. Например, в индустриальном парке "Руднево" действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков высокотехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации. Также в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа" сотрудники промпредприятий столицы могут повысить уровень профессиональных компетенций в области беспилотного транспорта. "МТШ" совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации открыли пять новым программам в рамках модуля", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Слушатели курсов смогут освоить принципы конструирования БАС и радиоэлектронной аппаратуры, программирования аппаратов, в частности, с использованием ИИ. Кроме того, они получат навыки по пилотированию и обслуживанию оборудования.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня на рынке труда крайне востребованы специалисты с навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС."В рамках проекта "Московская техническая школа" мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников – проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем и открываем новые курсы", – пояснил он.Ранее мэр Москвы отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.Сегодня в рамках проекта сотрудникам столичных предприятий открыты девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в МТШ прошли свыше 2,2 тысячи инженеров.
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РИА Новости
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технологии, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту

МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту

© Пресс-служба ДИППМТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту
© Пресс-служба ДИПП
МТШ запустила пять новых курсов по беспилотному транспорту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные инженеры смогут познакомиться с процессами производства и эксплуатации БПЛА на курсах, запущенных "Московской технической школой", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пять новых курсов разработаны МТШ совместно с Финансовым университетом. В их числе - "Разработка беспилотных авиационных систем", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Программирование БАС: искусственный интеллект", "Производство беспилотных авиационных систем" и "Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем".
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются проекты по развитию беспилотного транспорта, создаются условия для формирования научной и производственной базы, а также внедрения инноваций в столичном Транспортном комплексе. Например, в индустриальном парке "Руднево" действует Федеральный центр БАС, который объединяет передовых разработчиков высокотехнологичной продукции в сфере беспилотной авиации. Также в рамках образовательного проекта "Московская техническая школа" сотрудники промпредприятий столицы могут повысить уровень профессиональных компетенций в области беспилотного транспорта. "МТШ" совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации открыли пять новым программам в рамках модуля", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Слушатели курсов смогут освоить принципы конструирования БАС и радиоэлектронной аппаратуры, программирования аппаратов, в частности, с использованием ИИ. Кроме того, они получат навыки по пилотированию и обслуживанию оборудования.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский, сегодня на рынке труда крайне востребованы специалисты с навыками изготовления, программирования и эксплуатации БАС.
"В рамках проекта "Московская техническая школа" мы повышаем кадровый потенциал столичных промышленников – проводим конференции, мастер-классы, а также разрабатываем и открываем новые курсы", – пояснил он.
Ранее мэр Москвы отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.
Сегодня в рамках проекта сотрудникам столичных предприятий открыты девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в МТШ прошли свыше 2,2 тысячи инженеров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинВладислав Овчинский
 
 
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