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Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве

Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:28

2024-05-08T15:28

2024-05-08T17:27

москва

куба

россия

мигель диас-канель бермудес

фидель кастро

владимир путин

день победы — 2024

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного движения Фиделю Кастро. "Мы отдаем искреннюю дань уважения от имени народа Кубы "историческому лидеру кубинской революции". Монумент его памяти, который мы вместе с (президентом РФ Владимиром) Путиным открыли в 2022 году на площади Фиделя Кастро в Москве, является символом исторической дружбы между народами Кубы и России", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х. Диас-Канель Бермудес прибыл накануне в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что кубинский лидер будет присутствовать на военном параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ проведет переговоры с кубинским коллегой. Также в ходе визита в Москву Бермудес примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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Ольга Фомченкова

москва, куба, россия, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро, владимир путин, день победы — 2024, общество