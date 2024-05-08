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Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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15:28 08.05.2024 (обновлено: 17:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kuba-1944696709.html
Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:28
2024-05-08T17:27
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мигель диас-канель бермудес
фидель кастро
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного движения Фиделю Кастро. "Мы отдаем искреннюю дань уважения от имени народа Кубы "историческому лидеру кубинской революции". Монумент его памяти, который мы вместе с (президентом РФ Владимиром) Путиным открыли в 2022 году на площади Фиделя Кастро в Москве, является символом исторической дружбы между народами Кубы и России", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х. Диас-Канель Бермудес прибыл накануне в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что кубинский лидер будет присутствовать на военном параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ проведет переговоры с кубинским коллегой. Также в ходе визита в Москву Бермудес примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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москва, куба, россия, мигель диас-канель бермудес, фидель кастро, владимир путин, день победы — 2024, общество
Москва, Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Фидель Кастро, Владимир Путин, День Победы — 2024, Общество
Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес возложил венок к памятнику Кастро в Москве

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного движения Фиделю Кастро.
"Мы отдаем искреннюю дань уважения от имени народа Кубы "историческому лидеру кубинской революции". Монумент его памяти, который мы вместе с (президентом РФ Владимиром) Путиным открыли в 2022 году на площади Фиделя Кастро в Москве, является символом исторической дружбы между народами Кубы и России", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Диас-Канель Бермудес прибыл накануне в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что кубинский лидер будет присутствовать на военном параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ проведет переговоры с кубинским коллегой. Также в ходе визита в Москву Бермудес примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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МоскваКубаРоссияМигель Диас-Канель БермудесФидель КастроВладимир ПутинДень Победы — 2024Общество
 
 
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