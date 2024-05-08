Президент Кубы возложил венок к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес возложил венок к памятнику Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что в ходе своего визита в Москву возложил в среду венок к памятнику лидеру кубинского революционного движения Фиделю Кастро.
"Мы отдаем искреннюю дань уважения от имени народа Кубы "историческому лидеру кубинской революции". Монумент его памяти, который мы вместе с (президентом РФ Владимиром) Путиным открыли в 2022 году на площади Фиделя Кастро в Москве, является символом исторической дружбы между народами Кубы и России", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к памятнику Фиделю Кастро в Москве
Диас-Канель Бермудес прибыл накануне в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что кубинский лидер будет присутствовать на военном параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ проведет переговоры с кубинским коллегой. Также в ходе визита в Москву Бермудес примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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