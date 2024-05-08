"Лучшие из лучших". Операция НАТО по Крыму пошла не по плану, пишут СМИ
EconVue: план НАТО по Крыму провалился из-за просчета в отношении ВС России
Вид на Балаклавскую бухту . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс не смог помочь Украине захватить Крым, недооценив мощь российской армии, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для EconVue.
"Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. <…> Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО", — говорится в материале.
Отмечается, что военный блок потратил месяцы на вооружение и подготовку 12 украинских бригад — лучших из лучших — чтобы сломить контроль России над территориями к северу от Крыма. План заключался в том, чтобы изолировать российские войска от полуострова, затем должен был последовать хитроумный план НАТО по уничтожению моста, что якобы позволило бы Украине отбить Крым у России и захватить порты на Азовском море, поясняет автор статьи.
"США и НАТО тщательно продумали наступление. Сценарии атаки проверялись с помощью самых современных компьютерных симуляторов. Бригады, прошедшие подготовку в НАТО, получили лучшее вооружение", — добавил экс-сотрудник Пентагона.
Российская армия при помощи своих технологий остановила самое современное натовское оружие, резюмировал Брайен.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 20 февраля, что при безуспешном контрнаступлении с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными.