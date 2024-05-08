https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html

"Лучшие из лучших". Операция НАТО по Крыму пошла не по плану, пишут СМИ

"Лучшие из лучших". Операция НАТО по Крыму пошла не по плану, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

"Лучшие из лучших". Операция НАТО по Крыму пошла не по плану, пишут СМИ

Североатлантический альянс не смог помочь Украине захватить Крым, недооценив мощь российской армии, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:08

2024-05-08T20:08

2024-05-08T20:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

украина

россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс не смог помочь Украине захватить Крым, недооценив мощь российской армии, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для EconVue."Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. <…> Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО", — говорится в материале.Отмечается, что военный блок потратил месяцы на вооружение и подготовку 12 украинских бригад — лучших из лучших — чтобы сломить контроль России над территориями к северу от Крыма. План заключался в том, чтобы изолировать российские войска от полуострова, затем должен был последовать хитроумный план НАТО по уничтожению моста, что якобы позволило бы Украине отбить Крым у России и захватить порты на Азовском море, поясняет автор статьи."США и НАТО тщательно продумали наступление. Сценарии атаки проверялись с помощью самых современных компьютерных симуляторов. Бригады, прошедшие подготовку в НАТО, получили лучшее вооружение", — добавил экс-сотрудник Пентагона.Российская армия при помощи своих технологий остановила самое современное натовское оружие, резюмировал Брайен.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Российские власти подчеркивали, что за все это время ВСУ не смогли достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 20 февраля, что при безуспешном контрнаступлении с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944750866.html

https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html

https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html

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министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, украина, россия, сша