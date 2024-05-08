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В ЛНР у домов ветеранов войны проводят мини-парады - РИА Новости, 08.05.2024
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09:21 08.05.2024 (обновлено: 11:14 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/komendatura-1944589858.html
В ЛНР у домов ветеранов войны проводят мини-парады
В ЛНР у домов ветеранов войны проводят мини-парады - РИА Новости, 08.05.2024
В ЛНР у домов ветеранов войны проводят мини-парады
У домов ветеранов в Луганской Народной Республике проходят мини-парады в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:21
2024-05-08T11:14
луганская народная республика
луганск
берлин (город)
день победы
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. У домов ветеранов в Луганской Народной Республике проходят мини-парады в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В импровизированных парадах принимают участие военнослужащие группировки "Юг", в том числе сотрудники военной комендатуры ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат", а также юнармейцы и школьники — участники проекта "Орлята России". "Это важно на сто процентов, потому что это поколение, то, которое нас подняло на ноги, вырастило. Без них бы не было, я думаю, мирного неба над землей, над нашими головами. И каждый ветеран Великой Отечественной войны у нас в почете. Каждого объезжаем силами русской армии, военной комендатуры, поздравляем их. Им нужно общение, внимание от нас", — рассказал журналистам представитель военной комендатуры с позывным Анфер. Он пояснил, что такие парады планируется провести у домов примерно 80 ветеранов, проживающих в республике. Один из из них состоялся в Луганске у дома 99-летнего Ивана Оленина, встретившего Победу в Берлине. &quot;Я вижу, что преемственность поколений у нас существует, растут новые патриоты нашей Родины, вот они стоят, от малых до уже взрослых людей, готовых к труду и обороне нашей Родины&quot;, — обратился ветеран к участникам парада.Еще один ветеран, 98-летний Павел Кутовой, прошедший всю войну командиром орудия, поблагодарил присутствующих и выразил уверенность в новых победах России. "Я не сомневаюсь, какие могут быть сомнения. Мы должны победить. Обязаны!" — сказал он.Как сообщали в Минобороны, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и фронтовая концертная бригада ансамбля песни и пляски ЦВО провела в ЛНР акцию "Песни Победы для ветеранов". Они посетили ветеранов и организовали для них праздничные мини-концерты.
https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944281057.html
https://ria.ru/20240507/memorial-1944281395.html
луганская народная республика
луганск
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Мини-парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны в ЛНР
Мини-парады проводят у домов ветеранов Великой Отечественной войны в ЛНР. Поздравляют их российские военнослужащие, в том числе 2-го Армейского корпуса, военной комендатуры, бойцы спецназа "Ахмат", а также школьники.
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луганская народная республика, луганск, берлин (город), день победы
Луганская Народная Республика, Луганск, Берлин (город), День Победы
В ЛНР у домов ветеранов войны проводят мини-парады

Военные, спецназовцы и юнармейцы проводят мини-парады у домов ветеранов в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. У домов ветеранов в Луганской Народной Республике проходят мини-парады в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В импровизированных парадах принимают участие военнослужащие группировки "Юг", в том числе сотрудники военной комендатуры ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат", а также юнармейцы и школьники — участники проекта "Орлята России".
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"Это важно на сто процентов, потому что это поколение, то, которое нас подняло на ноги, вырастило. Без них бы не было, я думаю, мирного неба над землей, над нашими головами. И каждый ветеран Великой Отечественной войны у нас в почете. Каждого объезжаем силами русской армии, военной комендатуры, поздравляем их. Им нужно общение, внимание от нас", — рассказал журналистам представитель военной комендатуры с позывным Анфер.
Он пояснил, что такие парады планируется провести у домов примерно 80 ветеранов, проживающих в республике. Один из из них состоялся в Луганске у дома 99-летнего Ивана Оленина, встретившего Победу в Берлине.
«

"Я вижу, что преемственность поколений у нас существует, растут новые патриоты нашей Родины, вот они стоят, от малых до уже взрослых людей, готовых к труду и обороне нашей Родины", — обратился ветеран к участникам парада.

Еще один ветеран, 98-летний Павел Кутовой, прошедший всю войну командиром орудия, поблагодарил присутствующих и выразил уверенность в новых победах России.
"Я не сомневаюсь, какие могут быть сомнения. Мы должны победить. Обязаны!" — сказал он.
Как сообщали в Минобороны, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и фронтовая концертная бригада ансамбля песни и пляски ЦВО провела в ЛНР акцию "Песни Победы для ветеранов". Они посетили ветеранов и организовали для них праздничные мини-концерты.
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Луганская Народная РеспубликаЛуганскБерлин (город)День Победы
 
 
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