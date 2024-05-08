Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы за заказное убийство
СБУ: Коломойскому грозит пожизненный срок за заказное убийство главы юрфирмы
© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорю Коломойскому* предъявили новое обвинение
© Фото : Национальная полиция Украины
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы за заказное убийство главы юридической фирмы, следует из сообщения СБУ в Telegram-канале.
"Национальная полиция совместно со службой безопасности и офисом генпрокурора разоблачила новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы. С 2023 года он находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным следствия, бизнесмен причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году", — говорится в заявлении.
Как указали в ведомстве, ему грозит пожизненное заключение.
Имя подозреваемого не называется, но ранее в среду офис генпрокурора Украины предъявил Коломойскому* новое обвинение. Сообщается, что бизнесмен хотел отомстить директору юридической фирмы за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров ОАО.
Для этого он обратился к банде, которая специализировалась на таких преступлениях, как физическая расправа с конкурентами. Злоумышленники напали на главу компании, серьезно ранили, но не убили.
По данным издания "Страна.ua", речь идет об адвокате Сергее Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "Днепроспецсталь" в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003-го.
Суд в Киеве арестовал Коломойского* в сентябре прошлого года. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится в СИЗО, в последний раз срок ареста продлили до 2 июня.
На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в победе нынешнего главы государства на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.
Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
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7 декабря 2023, 14:40
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.