https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944609772.html

На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение

На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 08.05.2024

На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, следует из сообщения офиса генпрокурора... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:44

2024-05-08T10:44

2024-05-08T13:42

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, следует из сообщения офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства", — говорится в публикации. Имя подозреваемого не называется, но из фото в Telegram-канале понятно, что речь идет о Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ. По данным следствия, Коломойский* заказал убийство директора одной из юридических компаний, желая отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для этого бизнесмен обратился к банде, которая специализировалась на таких преступлениях, как физическая расправа с конкурентами. Бандиты напали на директора и серьезно ранили его ножами, но убить его им не удалось. Как уточняет издание "Страна", речь идет об адвокате Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003 года.Суд в Киеве арестовал Коломойского* в сентябре прошлого года. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится в СИЗО, в последний раз срок ареста продлили до 2 июня.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html

https://ria.ru/20240228/kolomoyskiy-1929972608.html

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html

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в мире, киев, украина, запорожье, игорь коломойский, сергей карпенко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины