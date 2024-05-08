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На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 08.05.2024
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10:44 08.05.2024 (обновлено: 13:42 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944609772.html
На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение
На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 08.05.2024
На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, следует из сообщения офиса генпрокурора... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:44
2024-05-08T13:42
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, следует из сообщения офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства", — говорится в публикации. Имя подозреваемого не называется, но из фото в Telegram-канале понятно, что речь идет о Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ. По данным следствия, Коломойский* заказал убийство директора одной из юридических компаний, желая отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для этого бизнесмен обратился к банде, которая специализировалась на таких преступлениях, как физическая расправа с конкурентами. Бандиты напали на директора и серьезно ранили его ножами, но убить его им не удалось. Как уточняет издание "Страна", речь идет об адвокате Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003 года.Суд в Киеве арестовал Коломойского* в сентябре прошлого года. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится в СИЗО, в последний раз срок ареста продлили до 2 июня.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html
https://ria.ru/20240228/kolomoyskiy-1929972608.html
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в мире, киев, украина, запорожье, игорь коломойский, сергей карпенко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Запорожье, Игорь Коломойский, Сергей Карпенко, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине Коломойскому* предъявили новое обвинение

Украинского олигарха Коломойского обвинили в организации заказного убийства

© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорю Коломойскому* предъявили новое обвинение. 8 мая 2024
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение. 8 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение. 8 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, следует из сообщения офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства", — говорится в публикации.
Бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
На Украине выдвинули новые обвинения против Коломойского
15 сентября 2023, 02:58
Имя подозреваемого не называется, но из фото в Telegram-канале понятно, что речь идет о Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.
По данным следствия, Коломойский* заказал убийство директора одной из юридических компаний, желая отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
Для этого бизнесмен обратился к банде, которая специализировалась на таких преступлениях, как физическая расправа с конкурентами. Бандиты напали на директора и серьезно ранили его ножами, но убить его им не удалось.
Бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Суд в Киеве оставил под стражей олигарха Коломойского
28 февраля, 13:27
Как уточняет издание "Страна", речь идет об адвокате Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в Запорожье. Нападение произошло в Феодосии в августе 2003 года.
Суд в Киеве арестовал Коломойского* в сентябре прошлого года. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится в СИЗО, в последний раз срок ареста продлили до 2 июня.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
2 октября 2023, 17:24
 
В миреКиевУкраинаЗапорожьеИгорь КоломойскийСергей КарпенкоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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