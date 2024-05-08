https://ria.ru/20240508/kishinev-1944821175.html

В Кишиневе участники автопробега развернут копии Знамени Победы

В Кишиневе участники автопробега развернут копии Знамени Победы - РИА Новости, 08.05.2024

В Кишиневе участники автопробега развернут копии Знамени Победы

Большие копии Знамени Победы, а также штандартов Украинских фронтов, освобождавших Молдавию от фашистов в годы войны, развернут в Кишиневе участники автопробега РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:03

2024-05-08T22:03

2024-05-08T22:03

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молдавия

кишинев

европа

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КИШИНЕВ, 8 мая – РИА Новости. Большие копии Знамени Победы, а также штандартов Украинских фронтов, освобождавших Молдавию от фашистов в годы войны, развернут в Кишиневе участники автопробега в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости организатор акции, руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. Ряд общественных организаций патриотической направленности также анонсировали свои акции в честь Дня Победы. "Наша акция уже многолетняя. В этот раз мы не изменим своим традициям и развернем большую копию Знамени Победы, которое было водружено над рейхстагом. Флаг очень больших размеров – 50 метров в длину, 25 – в ширину. А также будут копии штандартов 2-ого и 3-ого Украинских фронтов, освобождавших Молдавию во времена Великой Отечественной войны!" – сказал Тулянцев. Общественный деятель отметил, что сейчас идут последние приготовления мероприятия, уже утвержден маршрут автопробега, однако представители правоохранительных органов постоянно меняют условия и правила. "Представители генинспектората полиции, дорожной полиции, государственной охраны практически ежедневно меняют условия. Автопробег разрешен, но запрещают делать видеосъемку с дронов, пытались запретить вывешивать флаги, но мы отстояли. Требовали сократить маршрут, чтобы мы не проезжали через центральную площадь Кишинева. Видимо, чтобы не беспокоить высоких гостей из Евросоюза. Но позвольте, День Победы – наш праздник. В Молдавии его всегда отмечали и далее будут отмечать. Да и в Европе помнят, кто освобождал ее от нацизма, фашизма", - сказал Тулянцев. Он отметил, что старт построение колонны автомобилей начнутся с 11:00 в центре Кишинева, а сама акция стартует в 13:00. Завершится мероприятие на Мемориальном комплексе "Вечность". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.

https://ria.ru/20240508/bolgariya-1944570864.html

https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html

https://ria.ru/20240504/moldaviya-1943834415.html

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в мире, молдавия, кишинев, европа, день победы