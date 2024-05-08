https://ria.ru/20240508/kirgiziya-1944758012.html
Трое россиян пропали в горах Киргизии
Трое россиян пропали в горах Киргизии - РИА Новости, 08.05.2024
Трое россиян пропали в горах Киргизии
Трое россиян пропали в горах Киргизии, сотрудники МЧС республики приступили к их поискам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:54
2024-05-08T17:54
2024-05-08T18:15
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Трое россиян пропали в горах Киргизии, сотрудники МЧС республики приступили к их поискам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.Согласно сообщению, в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конечной точки маршрута они так и не добрались. Связи с ними также нет."Сегодня в 15:45 (12:45 мск) трое спасателей Аламединского районного управления по чрезвычайным ситуациям отправились на поиски указанных туристов", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, среди пропавших двое 62-летних граждан с инициалами Е.Л. и С.Б. и 58-летний С.Н.
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киргизия, в мире, россия, происшествия, мчс киргизии
Киргизия, В мире, Россия, Происшествия, МЧС Киргизии
Трое россиян пропали в горах Киргизии
Трое россиян пропали в горах Киргизии, МЧС республики начало их поиски
БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Трое россиян пропали в горах Киргизии, сотрудники МЧС республики приступили к их поискам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.
Согласно сообщению, в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конечной точки маршрута они так и не добрались. Связи с ними также нет.
"Сегодня в 15:45 (12:45 мск) трое спасателей Аламединского районного управления по чрезвычайным ситуациям отправились на поиски указанных туристов", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, среди пропавших двое 62-летних граждан с инициалами Е.Л. и С.Б. и 58-летний С.Н.