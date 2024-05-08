https://ria.ru/20240508/kimmitt-1944599763.html

Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу

Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу - РИА Новости, 08.05.2024

Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу

Производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой, заявил РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:15

2024-05-08T10:15

2024-05-08T10:28

в мире

украина

сша

россия

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой, заявил бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт. По его мнению, которое он выразил в статье для издания Politico, пакета помощи, который недавно одобрил Вашингтон, будет недостаточно, если США и союзники не пересмотрят способы поддержки Украины. "Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", - пишет Киммитт. Он считает, что союзникам по НАТО нужно позволить Украине использовать переданное ими вооружение "в полную силу". Бывший чиновник также полагает, что Западу следует брать больше оружия и боеприпасов из военных запасов, чтобы помочь Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/soyuznik-1944115581.html

https://ria.ru/20231116/ssha-1909731767.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато