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Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 08.05.2024 (обновлено: 10:28 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/kimmitt-1944599763.html
Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу
Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу - РИА Новости, 08.05.2024
Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу
Производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой, заявил РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:15
2024-05-08T10:28
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой, заявил бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт. По его мнению, которое он выразил в статье для издания Politico, пакета помощи, который недавно одобрил Вашингтон, будет недостаточно, если США и союзники не пересмотрят способы поддержки Украины. "Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", - пишет Киммитт. Он считает, что союзникам по НАТО нужно позволить Украине использовать переданное ими вооружение "в полную силу". Бывший чиновник также полагает, что Западу следует брать больше оружия и боеприпасов из военных запасов, чтобы помочь Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240507/soyuznik-1944115581.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Экс-помощник госсекретаря США предрек Западу катастрофу

Киммитт: еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой, заявил бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт.
По его мнению, которое он выразил в статье для издания Politico, пакета помощи, который недавно одобрил Вашингтон, будет недостаточно, если США и союзники не пересмотрят способы поддержки Украины.
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"Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", - пишет Киммитт.
Он считает, что союзникам по НАТО нужно позволить Украине использовать переданное ими вооружение "в полную силу". Бывший чиновник также полагает, что Западу следует брать больше оружия и боеприпасов из военных запасов, чтобы помочь Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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