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Россия призвала международные организации повлиять на Киев - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/kiev-1944755385.html
Россия призвала международные организации повлиять на Киев
Россия призвала международные организации повлиять на Киев - РИА Новости, 08.05.2024
Россия призвала международные организации повлиять на Киев
Россия призывает международные организации повлиять на официальный Киев и не допустить тяжелых гуманитарных последствий его преступлений для гражданского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:48
2024-05-08T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вена
обсе
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации повлиять на официальный Киев и не допустить тяжелых гуманитарных последствий его преступлений для гражданского населения, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Вновь предостерегаем украинскую сторону и ее покровителей от нарушения принципов МГП (международного гуманитарного права), положений Дополненного протокола 2 к КНО (Конвенции о "негуманном" оружии) и Оттавской конвенции. Такие деяния требуют незамедлительной реакции международного сообщества и привлечения виновных к ответственности"- сказала Жданова на 1076-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Она добавила, что российская сторона призывает "ОБСЕ, ООН и МККК, а также другие профильные международные структуры оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению тяжёлых гуманитарных последствий военных преступлений, совершаемых украинскими вооружёнными формированиями, для гражданского населения".
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в мире, россия, киев, вена, обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вена, ОБСЕ, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина
Россия призвала международные организации повлиять на Киев

Дипломат Жданова призвала ОБСЕ, ООН и МККК повлиять на Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги на здании в Вене, где проходят заседания Постоянного совета ОБСЕ
Флаги на здании в Вене, где проходят заседания Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на здании в Вене, где проходят заседания Постоянного совета ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации повлиять на официальный Киев и не допустить тяжелых гуманитарных последствий его преступлений для гражданского населения, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Вновь предостерегаем украинскую сторону и ее покровителей от нарушения принципов МГП (международного гуманитарного права), положений Дополненного протокола 2 к КНО (Конвенции о "негуманном" оружии) и Оттавской конвенции. Такие деяния требуют незамедлительной реакции международного сообщества и привлечения виновных к ответственности"- сказала Жданова на 1076-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Она добавила, что российская сторона призывает "ОБСЕ, ООН и МККК, а также другие профильные международные структуры оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению тяжёлых гуманитарных последствий военных преступлений, совершаемых украинскими вооружёнными формированиями, для гражданского населения".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВенаОБСЕООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Украина
 
 
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