https://ria.ru/20240508/kiev-1944755385.html

Россия призвала международные организации повлиять на Киев

Россия призвала международные организации повлиять на Киев - РИА Новости, 08.05.2024

Россия призвала международные организации повлиять на Киев

Россия призывает международные организации повлиять на официальный Киев и не допустить тяжелых гуманитарных последствий его преступлений для гражданского... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:48

2024-05-08T17:48

2024-05-08T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

вена

обсе

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации повлиять на официальный Киев и не допустить тяжелых гуманитарных последствий его преступлений для гражданского населения, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Вновь предостерегаем украинскую сторону и ее покровителей от нарушения принципов МГП (международного гуманитарного права), положений Дополненного протокола 2 к КНО (Конвенции о "негуманном" оружии) и Оттавской конвенции. Такие деяния требуют незамедлительной реакции международного сообщества и привлечения виновных к ответственности"- сказала Жданова на 1076-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Она добавила, что российская сторона призывает "ОБСЕ, ООН и МККК, а также другие профильные международные структуры оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению тяжёлых гуманитарных последствий военных преступлений, совершаемых украинскими вооружёнными формированиями, для гражданского населения".

https://ria.ru/20240306/plennye-1931574802.html

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киев

вена

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в мире, россия, киев, вена, обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк), украина