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В Киеве переименовали проспект Правды - РИА Новости, 08.05.2024
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17:23 08.05.2024
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В Киеве переименовали проспект Правды
В Киеве переименовали проспект Правды - РИА Новости, 08.05.2024
В Киеве переименовали проспект Правды
Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:23
2024-05-08T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. "В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте Киевского горсовета. Как заявляется в материале, проспект был назван в честь советской газеты "Правда", а следовательно подлежал "деколонизации". Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве переименовали проспект Правды

В Киеве проспект Правды переименовали в честь Евросоюза

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы.
"В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте Киевского горсовета.
Как заявляется в материале, проспект был назван в честь советской газеты "Правда", а следовательно подлежал "деколонизации".
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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