https://ria.ru/20240508/kiev-1944744520.html
В Киеве переименовали проспект Правды
В Киеве переименовали проспект Правды - РИА Новости, 08.05.2024
В Киеве переименовали проспект Правды
Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:23
2024-05-08T17:23
2024-05-08T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. "В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте Киевского горсовета. Как заявляется в материале, проспект был назван в честь советской газеты "Правда", а следовательно подлежал "деколонизации". Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20240208/kiev-1926194215.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c46bca0325cc6c91befa84f87eb0040e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
В Киеве переименовали проспект Правды
В Киеве проспект Правды переименовали в честь Евросоюза
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы.
"В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте Киевского горсовета.
Как заявляется в материале, проспект был назван в честь советской газеты "Правда", а следовательно подлежал "деколонизации".
Процесс декоммунизации на Украине
был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.