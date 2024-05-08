https://ria.ru/20240508/kiev-1944744520.html

В Киеве переименовали проспект Правды

В Киеве переименовали проспект Правды - РИА Новости, 08.05.2024

В Киеве переименовали проспект Правды

Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:23

2024-05-08T17:23

2024-05-08T17:23

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проспект Правды в Киеве переименовали в честь Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы. "В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза", - говорится в материале, опубликованном на сайте Киевского горсовета. Как заявляется в материале, проспект был назван в честь советской газеты "Правда", а следовательно подлежал "деколонизации". Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев