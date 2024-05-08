https://ria.ru/20240508/izrail-1944571436.html

Остановленные поставки оружия Израилю включали авиабомбы, сообщили СМИ

Остановленные поставки оружия Израилю включали авиабомбы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

Остановленные поставки оружия Израилю включали авиабомбы, сообщили СМИ

Поставки оружия Израилю, приостановленные США на прошлой неделе на фоне опасения по поводу операции в Рафахе, включали авиационные бомбы разного типа, в том... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:50

2024-05-08T06:50

2024-05-08T06:50

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_aae9cff375daa1a48e64deaef26884de.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поставки оружия Израилю, приостановленные США на прошлой неделе на фоне опасения по поводу операции в Рафахе, включали авиационные бомбы разного типа, в том числе Mark 82 и Mark 84, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников заявлял, что США впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановили поставку боеприпасов Израилю. Чиновник заявил порталу, что США обсуждали операцию Израиля в Рафахе на прошлой неделе. По его словам, поскольку израильские лидеры приближались к моменту принятия решения по такой операции в Рафахе, Белый дом в апреле начал "тщательно рассматривать" предлагаемые поставки Израилю конкретного оружия, которое может быть использовано в городе. В результате этой проверки Белый дом на прошлой неделе приостановил поставку одной партии оружия. "Администрация Байдена уделяет особое внимание конечному использованию авиационных бомб Mark 84 в Рафахе из-за разрушительного воздействия, которое они могут оказать в ... городской среде", - заявил порталу американский чиновник, добавив, что США не приняли окончательного решения по поводу данной поставки оружия. Чиновник также подчеркнул, что эти поставки не имеют ничего общего с дополнительными ассигнованиями для Израиля, принятыми в апреле. "Все они (поставки - ред.) использовали средства, ранее выделенные несколько лет назад", - добавил порталу чиновник. Американский чиновник также сообщил, что госдепартамент США рассматривает еще несколько сделок с Израилем по оружию, включая поставку комплектов JDAM, которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие. Конгресс в прошлом месяце проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html

https://ria.ru/20240507/al-kassam-1944522092.html

израиль

сша

рафах (провинция)

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа