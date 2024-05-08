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Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:04
2024-05-08T13:04
2024-05-08T14:18
происшествия
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москва
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости."Заседание идет в закрытом режиме", - сказали журналистам в пресс-службе суда.Там добавили, что Иванов "участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО".Присутствующие в зале сотрудники пресс-службы пояснили, что причиной закрытия стало ходатайство следователя, который опасался раскрытия данных о собранных доказательствах.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает.
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происшествия, московский городской суд, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Московский городской суд, Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание идет в закрытом режиме", - сказали журналистам в пресс-службе суда.
Там добавили, что Иванов "участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО".
Присутствующие в зале сотрудники пресс-службы пояснили, что причиной закрытия стало ходатайство следователя, который опасался раскрытия данных о собранных доказательствах.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает.