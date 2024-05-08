https://ria.ru/20240508/ivanov-1944642784.html

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:04

2024-05-08T13:04

2024-05-08T14:18

происшествия

московский городской суд

москва

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости."Заседание идет в закрытом режиме", - сказали журналистам в пресс-службе суда.Там добавили, что Иванов "участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО".Присутствующие в зале сотрудники пресс-службы пояснили, что причиной закрытия стало ходатайство следователя, который опасался раскрытия данных о собранных доказательствах.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает.

https://ria.ru/20240506/arest-1944040463.html

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происшествия, московский городской суд, москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)