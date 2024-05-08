https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944783752.html

Росстат оценил уровень недельной инфляции

Росстат оценил уровень недельной инфляции - РИА Новости, 08.05.2024

Росстат оценил уровень недельной инфляции

Инфляция в России за период с 3 по 6 мая составила 0,09%, с начала года цены выросли на 2,48%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:15

2024-05-08T19:15

2024-05-08T19:17

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Инфляция в России за период с 3 по 6 мая составила 0,09%, с начала года цены выросли на 2,48%, сообщил в среду Росстат. "За период с 3 по 6 мая 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала мая - 100,10%, с начала года - 102,48%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, за отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,2%. В том числе подешевели огурцы - на 4,8%, помидоры - на 1,3%, и бананы - на 0,1%. Выросли цены на морковь - на 3,8%, свеклу - на 3,3%, капусту – на 2,6%, картофель - на 1,6%, лук - на 1,2%, яблоки - на 1,1%. С 3 по 6 мая также подорожали: свинина - на 0,7%; баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%; говядина, сливочное масло, маргарин, молоко, хлеб, соль - на 0,2%; мясо кур, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметана, овощные консервы для детского питания, макаронные изделия, пшено, чай - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,8%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, гречку - на 0,2%. Вареные колбасы, мороженая рыба, сухие молочные смеси для детского питания, творог, мука и печенье подешевели на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 3 по 6 мая подорожали хозяйственное мыло - на 0,2%, зубные щетки и туалетная бумага - на 0,1%. Подешевели детские подгузники - на 0,2%; зубные пасты, пеленки для новорожденных, стиральные порошки и туалетное мыло - на 0,1%. Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на древесностружечные плиты - на 0,6%, обрезные доски - на 0,4%. В отчетный период зафиксирован рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В том числе мазь "Левомеколь" подорожала на 1,1%, отечественный анальгин и поливитамины - на 0,2%, аллохол - на 0,1%. Снизились цены на валидол - на 0,3%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,2%, комбинированные анальгетики и противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,1%. За период с 3 по 6 мая телевизоры подешевели на 0,1%, а электропылесосы и смартфоны практически не изменились в стоимости. Цены на новые отечественные автомобили также практически не изменились, на иностранные - снизились на 0,1%. Дизельное топливо и бензин прибавили в цене 0,03%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 6,6%.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)