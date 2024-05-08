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Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России

Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России - РИА Новости, 08.05.2024

Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России

Индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:46

2024-05-08T02:46

2024-05-08T02:46

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок после принятого конгрессом США законопроекта о запрете на импорт металла из России. "Наш народ навахо, земля и вода являются очень ценными для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции против урана… Мы вместе посылаем мощный сигнал Вашингтону, чтобы остановить добычу урана на (землях - ред.) Навахо", - говорится в опубликованном заявлении президента племени Буу Ныгрена. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Ныгрен также подписал резолюцию племени с призывом к президенту США Джо Байдену запретить подобные операции из-за угроз здоровью населения и окружающей среде. Ранее в мае сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана, направив его на подпись президенту страны Джо Байдену. Как заявила позднее глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм, у США есть необходимые инструменты для роста производства урана в стране с учетом принятого законопроекта. Вместе с тем, согласно статистике Агентства энергетической информации министерства энергетики США, за последние годы производство урана в стране переживало существенный спад, который привел к значительному снижению добычи уранового концентрата. С учетом текущего состояния урановой отрасли в США, в запрете на импорт металла из России предусмотрены исключения. Так американским властям дано право продолжать закупки до января 2028 года при отсутствии альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона. Сам запрет на импорт также не является бессрочным, а действует до 31 декабря 2040 года. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками.

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

https://ria.ru/20240424/davlenie-1941899710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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