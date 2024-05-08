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В Венесуэле назвали инаугурацию Путина поражением США - РИА Новости, 08.05.2024
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00:59 08.05.2024 (обновлено: 02:23 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/inauguratsiya-1944554906.html
В Венесуэле назвали инаугурацию Путина поражением США
В Венесуэле назвали инаугурацию Путина поражением США - РИА Новости, 08.05.2024
В Венесуэле назвали инаугурацию Путина поражением США
Инаугурация президента РФ Владимира Путина представляет собой поражение США и повлечет замедление антироссийских планов НАТО, заявил РИА Новости международный... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:59
2024-05-08T02:23
в мире
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инаугурация владимира путина — 2024
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КАРАКАС, 8 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина представляет собой поражение США и повлечет замедление антироссийских планов НАТО, заявил РИА Новости международный аналитик Института высших исследований национальной обороны Венесуэлы IAEDEN Владимир Адрианса. Путин во вторник принес присягу и вступил в должность президента РФ, его полномочия завершатся в 2030 году. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Приход к власти президента Путина еще на шесть лет означает поражение Соединённых Штатов и торможение НАТО ... Роль России заключается именно в том, чтобы остановить Запад", - сказал Адрианса. По его словам, "Россия играет огромную роль в достижении глобального баланса и, прежде всего, Россия, Китай и страны БРИКС являются альтернативой для латиноамериканских стран, стремящихся к своей независимости". "Это касается не только Латинской Америки, но также Африки и других секторов мира, таких как Азия … Это надежда для мира, который действительно хочет быть свободным", - отметил собеседник агентства. По словам аналитика, убедительная победа Путина на последних выборах говорит и о провале политики санкций со стороны США, которым не удалось ослабить или нанести ущерб экономике и обороноспособности России.
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в мире, россия, сша, венесуэла, владимир путин, нато, брикс, инаугурация владимира путина — 2024
В мире, Россия, США, Венесуэла, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В Венесуэле назвали инаугурацию Путина поражением США

Аналитик Адрианса: инаугурация Путина означает поражение США и торможение НАТО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
КАРАКАС, 8 мая - РИА Новости. Инаугурация президента РФ Владимира Путина представляет собой поражение США и повлечет замедление антироссийских планов НАТО, заявил РИА Новости международный аналитик Института высших исследований национальной обороны Венесуэлы IAEDEN Владимир Адрианса.
Путин во вторник принес присягу и вступил в должность президента РФ, его полномочия завершатся в 2030 году. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
Вчера, 08:00
"Приход к власти президента Путина еще на шесть лет означает поражение Соединённых Штатов и торможение НАТО ... Роль России заключается именно в том, чтобы остановить Запад", - сказал Адрианса.
По его словам, "Россия играет огромную роль в достижении глобального баланса и, прежде всего, Россия, Китай и страны БРИКС являются альтернативой для латиноамериканских стран, стремящихся к своей независимости". "Это касается не только Латинской Америки, но также Африки и других секторов мира, таких как Азия … Это надежда для мира, который действительно хочет быть свободным", - отметил собеседник агентства.
По словам аналитика, убедительная победа Путина на последних выборах говорит и о провале политики санкций со стороны США, которым не удалось ослабить или нанести ущерб экономике и обороноспособности России.
Как прошла инаугурация Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 21
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat и мотоцикл кортежа Aurus Merlon

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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2 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции и знак президента на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / POOL
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3 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Избранный глава государства принес присягу.

Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Избранный глава государства принес присягу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

© РИА Новости / POOL
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6 из 21
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

© РИА Новости / Александр Казаков
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7 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

© РИА Новости / POOL
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8 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / POOL
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9 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

Инаугурация президента РФ Владимира Путина

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / POOL
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10 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / POOL
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12 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремл

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

© РИА Новости / POOL
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13 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

© РИА Новости / POOL
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14 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (вторая слева) и художественные гимнастки Дина (вторая слева) и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

© РИА Новости / POOL
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16 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

 Главы регионов РФ перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт. Справа: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

© РИА Новости / POOL
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17 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвы Сергей Собянин (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / POOL
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18 из 21
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина

После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
19 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

 Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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20 из 21
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля

По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
21 из 21

Владимир Путин вступил в должность президента России.

По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 21

Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
2 из 21

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 21

Избранный глава государства принес присягу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 21

На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 21

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 21

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
7 из 21

Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 21

На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 21

В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.

На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 21

Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.

На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 21

На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 21

Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.

На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
13 из 21

Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
14 из 21

Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.

На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 из 21

Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.

На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
16 из 21

На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
17 из 21

Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
18 из 21

После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
19 из 21

На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 21

По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
В миреРоссияСШАВенесуэлаВладимир ПутинНАТОБРИКСИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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