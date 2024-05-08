https://ria.ru/20240508/gvineya-bisau-1944615017.html

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию - РИА Новости, 08.05.2024

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, у которого запланирован деловой визит в Россию с переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным, прибыл в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:10

2024-05-08T11:10

2024-05-08T11:59

россия

гвинея-бисау

владимир путин

политика

умаро сиссоко эмбало

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, у которого запланирован деловой визит в Россию с переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным, прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве африканской страны в РФ. "Да, (президент - ред.) прибыл... Только что", - сказали в посольстве в ответ на соответствующий вопрос. По информации, предоставленной агентству в дипмиссии, президент Гвинеи-Бисау будет находиться в Москве 8-10 мая. В посольстве России в Гвинее-Бисау ранее сообщили РИА Новости, что у Умару Сисоку Эмбало предусмотрены двусторонние переговоры президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты на встрече 9 мая обсудят вопросы укрепления кооперации в торгово-экономической сфере и международного сотрудничества, позже рассказал журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. Президент Гвинеи-Бисау также будет почетным гостем на параде Победы 9 мая, рассказали РИА Новости в посольстве страны в РФ.

https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html

россия

гвинея-бисау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, гвинея-бисау, владимир путин, политика, умаро сиссоко эмбало, день победы