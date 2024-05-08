Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Россию
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Москву, чтобы встретиться с Путиным
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало
Президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, у которого запланирован деловой визит в Россию с переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным, прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве африканской страны в РФ.
"Да, (президент - ред.) прибыл... Только что", - сказали в посольстве в ответ на соответствующий вопрос. По информации, предоставленной агентству в дипмиссии, президент Гвинеи-Бисау будет находиться в Москве 8-10 мая.
В посольстве России в Гвинее-Бисау ранее сообщили РИА Новости, что у Умару Сисоку Эмбало предусмотрены двусторонние переговоры президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты на встрече 9 мая обсудят вопросы укрепления кооперации в торгово-экономической сфере и международного сотрудничества, позже рассказал журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. Президент Гвинеи-Бисау также будет почетным гостем на параде Победы 9 мая, рассказали РИА Новости в посольстве страны в РФ.
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