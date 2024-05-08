https://ria.ru/20240508/gruziya-1944605679.html

СГБ Грузии рассказала о планах организаторов протестов в Тбилиси

СГБ Грузии рассказала о планах организаторов протестов в Тбилиси - РИА Новости, 08.05.2024

СГБ Грузии рассказала о планах организаторов протестов в Тбилиси

Частью плана организаторы акций протеста в Грузии рассматривают парализацию транспортных развязок и блокирование правительственных учреждений, сообщила в среду... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:28

2024-05-08T10:28

2024-05-08T10:29

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости. Частью плана организаторы акций протеста в Грузии рассматривают парализацию транспортных развязок и блокирование правительственных учреждений, сообщила в среду служба госбезопасности (СГБ) страны. "Частью плана организаторы акций рассматривают парализацию транспортных развязок Тбилиси, блокирование правительственных учреждений и стратегических объектов", - приводит сообщение СГБ Sputnik Грузия. Согласно сообщению ведомства, в митингах в стране планируется участие грузинских граждан из-за рубежа, "в частности, воюющих на Украине, которые готовы приехать в Тбилиси". "Для атаки на спецназ и полицию организаторы акций поручают молодым людям приносить легковоспламеняющиеся вещества, камни и железные дубинки", - уточнили в службе госбезопасности. Там подчеркнули, что "организаторам акций желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам, ведь это, по их мнению, повысит протестный заряд и радикализм". Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html

https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах