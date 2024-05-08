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Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/gretsiya-1944784485.html
Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО
Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО - РИА Новости, 08.05.2024
Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО
Греция не намерена поставлять зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:21
2024-05-08T19:21
специальная военная операция на украине
украина
греция
кириакос мицотакис
нато
в мире
вооруженные силы украины
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АФИНЫ, 8 мая – РИА Новости. Греция не намерена поставлять зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr. Журналист сказал, что "ощущение такое, что Украина проигрывает войну, русские наступают на многих фронтах, украинцы постоянно просят оружие", и поинтересовался, почему Греция не может передать, например, системы Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, где сейчас не видно какой-либо непосредственной угрозы. "Прежде всего, Украина не должна проиграть войну. … . Если Украина будет побеждена, то, во что бы то ни стало, российская угроза окажется гораздо ближе к Европе. Это то, что должно вызывать у всех нас сильную обеспокоенность. Вот почему мы продолжаем ее поддерживать, и именно поэтому мы предоставляем Украине излишки материалов, которые у нас есть, но никогда не ставя под угрозу сдерживающий потенциал страны", - заявил Мицотакис. "Батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам, потому что мы хотим присутствовать в этом регионе, где тоже много беспорядков. Мы также отправили фрегат в Красное море, потому что мы заинтересованы в свободе судоходства. Но батарея Patriot из Саудовской Аравии может вернуться в Грецию в течение нескольких дней, а если вы передадите батарею Украине, то отправляете ее не для того, чтобы вернуть обратно", - сказал премьер Греции. "Так что для нас нет никаких вопросов относительно Patriot и С-300", - сказал он.Мицотакис сказал, что Греция отправила Украине зенитные системы меньшей дальности из оборонных излишков, и это не создает проблем в генеральном штабе национальной обороны. "И я хотел бы напомнить вам, что Греция в любом случае должна стать независимой от российских систем вооружения, и в каком-то смысле этот процесс также является возможностью пересмотреть общую противовоздушную оборону страны, оснастив ее системами, которые не сделают нас зависимыми от страны, с которой, к сожалению, не Греция, а Европа сейчас вступила на путь - я полагаю - долгосрочного конфликта", - сказал Мицотакис. На попытки журналиста выяснить, на каких условиях Греция "передаст, отправит или отдаст" С-300 Украине, Мицотакис ответил: "Мы не будем передавать С-300. Потому что они нужны нам прямо сейчас". На вопрос о возможном предложении заменить С-300 на американские системы, Мицотакис сказал: "В настоящее время на горизонте ничего подобного не просматривается, и поскольку С-300 на данный момент являются системами, которые нам абсолютно необходимы, они не будут переданы". Мицотакис 25 апреля заявил, что союзники действительно просили Грецию отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого, поскольку эти системы вооружений имеют решающее значение для потенциала сдерживания. На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html
https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html
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украина, греция, кириакос мицотакис, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Греция, Кириакос Мицотакис, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО

Мицотакис: Греция не намерена поставлять Украине ни С-300, ни Patriot

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 8 мая – РИА Новости. Греция не намерена поставлять зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr.
Журналист сказал, что "ощущение такое, что Украина проигрывает войну, русские наступают на многих фронтах, украинцы постоянно просят оружие", и поинтересовался, почему Греция не может передать, например, системы Patriot, которые были направлены в Саудовскую Аравию, где сейчас не видно какой-либо непосредственной угрозы.
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"Прежде всего, Украина не должна проиграть войну. … . Если Украина будет побеждена, то, во что бы то ни стало, российская угроза окажется гораздо ближе к Европе. Это то, что должно вызывать у всех нас сильную обеспокоенность. Вот почему мы продолжаем ее поддерживать, и именно поэтому мы предоставляем Украине излишки материалов, которые у нас есть, но никогда не ставя под угрозу сдерживающий потенциал страны", - заявил Мицотакис.
"Батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам, потому что мы хотим присутствовать в этом регионе, где тоже много беспорядков. Мы также отправили фрегат в Красное море, потому что мы заинтересованы в свободе судоходства. Но батарея Patriot из Саудовской Аравии может вернуться в Грецию в течение нескольких дней, а если вы передадите батарею Украине, то отправляете ее не для того, чтобы вернуть обратно", - сказал премьер Греции.
"Так что для нас нет никаких вопросов относительно Patriot и С-300", - сказал он.
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Мицотакис сказал, что Греция отправила Украине зенитные системы меньшей дальности из оборонных излишков, и это не создает проблем в генеральном штабе национальной обороны.
"И я хотел бы напомнить вам, что Греция в любом случае должна стать независимой от российских систем вооружения, и в каком-то смысле этот процесс также является возможностью пересмотреть общую противовоздушную оборону страны, оснастив ее системами, которые не сделают нас зависимыми от страны, с которой, к сожалению, не Греция, а Европа сейчас вступила на путь - я полагаю - долгосрочного конфликта", - сказал Мицотакис.
На попытки журналиста выяснить, на каких условиях Греция "передаст, отправит или отдаст" С-300 Украине, Мицотакис ответил: "Мы не будем передавать С-300. Потому что они нужны нам прямо сейчас".
На вопрос о возможном предложении заменить С-300 на американские системы, Мицотакис сказал: "В настоящее время на горизонте ничего подобного не просматривается, и поскольку С-300 на данный момент являются системами, которые нам абсолютно необходимы, они не будут переданы".
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Мицотакис 25 апреля заявил, что союзники действительно просили Грецию отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого, поскольку эти системы вооружений имеют решающее значение для потенциала сдерживания.
На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон").
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГрецияКириакос МицотакисНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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