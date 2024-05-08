https://ria.ru/20240508/gospolitika-1944651990.html

Системную работу по историческому просвещению включили в основы госполитики

Системную работу по историческому просвещению включили в основы госполитики - РИА Новости, 08.05.2024

Системную работу по историческому просвещению включили в основы госполитики

России для противодействия угрозам извне нужна системная работа в области исторического просвещения населения, говорится в тексте Основ госполитики РФ в области РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:34

2024-05-08T13:34

2024-05-08T13:34

общество

россия

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. России для противодействия угрозам извне нужна системная работа в области исторического просвещения населения, говорится в тексте Основ госполитики РФ в области исторического просвещения, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Для противодействия рискам и угрозам... необходимо предпринять скоординированные, комплексные и широкомасштабные усилия по организации и обеспечению системной и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещение населения России имеет большое образовательное и воспитательное значение для безопасного и гармоничного развития личности и государства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240304/putin-1930999672.html

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2024

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общество, россия, политика