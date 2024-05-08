https://ria.ru/20240508/gospodderzhka-1944634503.html

Собственный бизнес запустили 93 жителя Башкортостана по господдержке

Собственный бизнес запустили 93 жителя Башкортостана по господдержке - РИА Новости, 08.05.2024

Собственный бизнес запустили 93 жителя Башкортостана по господдержке

В Республики Башкортостан 93 жителя запустили собственный бизнес с начала 2024 года при финансовой поддержке программы "Содействие началу осуществления... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:37

2024-05-08T12:37

2024-05-08T12:37

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

радий хабиров

республика башкортостан

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Республики Башкортостан 93 жителя запустили собственный бизнес с начала 2024 года при финансовой поддержке программы "Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан", сообщает пресс-служба правительства республики. "Особенность развития малого и среднего предпринимательства Башкортостана в том, что начинающим бизнесменам в открытии своего дела помогают бизнес-шерифы. В 2019 году по инициативе главы республики Радия Хабирова в каждом муниципалитете появился ответственный, курирующий вопросы развития предпринимательства и инвестиционной деятельности", - сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что кроме это также в центрах занятости специалисты ежедневно консультируют о программах господдержки, а раз в месяц проводятся специализированные Единые дни для предпринимателей. Так, поддержка оказывается всесторонне. Безработный гражданин может получить единовременную финансовую помощь в размере 165 тысяч рублей. В 2024 году на содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан выделено 19,3 миллиона рублей. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения, содержащего рекомендации по ведению предпринимательской деятельности путем государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и другое.

https://ria.ru/20240507/forum-1944474059.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , радий хабиров, республика башкортостан