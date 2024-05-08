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В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах - РИА Новости, 08.05.2024
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах
Открытое горение в частных домах в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:41
2024-05-08T14:41
2024-05-08T14:46
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Открытое горение в частных домах в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает региональный главк МЧС. Ранее в ведомстве информировали, что в среду на площади в 240 квадратных метров загорелись два частных дома в районе проспекта Космонавтов, позже возгорание удалось локализовать на 600 "квадратах". "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Причину возгорания устанавливают специалисты органов дознания", – говорится в сообщении. Информации о пострадавших к спасателям не поступало, отмечали в МЧС.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в частных домах
МЧС: в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в частных домах