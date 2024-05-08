https://ria.ru/20240508/gladkov-1944645784.html

Число погибших в Белгородской области при атаке дронов выросло до восьми

Число погибших в Белгородской области при атаке дронов выросло до восьми - РИА Новости, 08.05.2024

Число погибших в Белгородской области при атаке дронов выросло до восьми

Число погибших в Белгородской области при атаке дронов ВСУ 6 мая выросло до восьми, скончался тяжелораненый мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:15

2024-05-08T13:15

2024-05-08T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

общество

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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число погибших в Белгородской области при атаке дронов ВСУ 6 мая выросло до восьми, скончался тяжелораненый мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате атаки дронами от 6 мая погиб ещё один мирный житель – тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь", - сообщил Гладков в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что сейчас в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей. Четыре человека сейчас в тяжелом состоянии. Одиннадцать человек уже выписали на амбулаторное лечение. Ранее Гладков информировал, что украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли семь человек, 42 получили ранения, среди них трое детей.

https://ria.ru/20240508/dron-1944631550.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, общество