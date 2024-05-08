https://ria.ru/20240508/gaza-1944565011.html

При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек

При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек - РИА Новости, 08.05.2024

При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек

Семь человек погибли в результате удара израильских военных по жилому комплексу на востоке сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:26

2024-05-08T04:26

2024-05-08T04:26

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

антониу гутерреш

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в результате удара израильских военных по жилому комплексу на востоке сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинское агентство WAFA. "Израильские военные взорвали жилой комплекс в районе Аль-Зейтун на востоке города Газа, в результате чего погибли семь человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибла семья: двое супругов и пятеро детей. Телеканал также добавляет, что два человека погибли и еще несколько пострадали в Рафахе после того, как израильские военные нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, к югу от города на юге Газы. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240508/izrail-1944559697.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году