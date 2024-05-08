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При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек - РИА Новости, 08.05.2024
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04:26 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/gaza-1944565011.html
При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек
При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек - РИА Новости, 08.05.2024
При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек
Семь человек погибли в результате удара израильских военных по жилому комплексу на востоке сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T04:26
2024-05-08T04:26
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в результате удара израильских военных по жилому комплексу на востоке сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинское агентство WAFA. "Израильские военные взорвали жилой комплекс в районе Аль-Зейтун на востоке города Газа, в результате чего погибли семь человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибла семья: двое супругов и пятеро детей. Телеканал также добавляет, что два человека погибли и еще несколько пострадали в Рафахе после того, как израильские военные нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, к югу от города на юге Газы. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240508/izrail-1944559697.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе Израиля по жилому комплексу в Газе погибли семь человек

Al-Jazeera: при ударе по жилому комплексу на востоке Газы погибли семь человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Семь человек погибли в результате удара израильских военных по жилому комплексу на востоке сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинское агентство WAFA.
"Израильские военные взорвали жилой комплекс в районе Аль-Зейтун на востоке города Газа, в результате чего погибли семь человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что погибла семья: двое супругов и пятеро детей.
Телеканал также добавляет, что два человека погибли и еще несколько пострадали в Рафахе после того, как израильские военные нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, к югу от города на юге Газы.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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