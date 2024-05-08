https://ria.ru/20240508/gaz-1944595841.html

Турция хочет поставлять Западу российский газ, пишут СМИ

Турция хочет поставлять Западу российский газ, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2024

Турция хочет поставлять Западу российский газ, пишут СМИ

Турция рассчитывает поставлять западным странам газ, в том числе из России, сжижая его в своих хранилищах, пишет газета Türkiye со ссылкой на источники в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:00

2024-05-08T10:00

2024-05-08T12:58

турция

россия

черное море

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_02004bde7ba2acef312064a6653b8222.jpg

АНКАРА, 8 мая — РИА Новости. Турция рассчитывает поставлять западным странам газ, в том числе из России, сжижая его в своих хранилищах, пишет газета Türkiye со ссылкой на источники в турецком министерстве энергетики. "У нас есть собственный газ, который мы добываем из Черного моря. У нас есть газопроводы из Азербайджана, России и Ирана. Мы также закупаем сжиженный природный газ в разных странах. Часть из него, которая нам необходима, мы храним в наших хранилищах. Часть этого газа мы можем отправлять на запад по трубопроводам", — приводит издание слова источника. Собеседник газеты напомнил, что на прошлой неделе парламент Турции одобрил законопроект, регулирующий рынки сбыта природного газа. Благодаря ему Анкара сможет экспортировать СПГ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в России и Азербайджане."В настоящее время у нас нет завода по сжижению природного газа. В ближайшие годы эти предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах", — добавил источник.Эксперты отмечали, что законопроект совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. В октябре 2022 года, через две недели после взрывов на "Северных потоках", президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В декабре вице-премьер Александр Новак сообщил, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба. Проект, по его словам, может стартовать в этом году. В феврале источник в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана заявил РИА Новости, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита Путина в Турцию.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240219/gaz-1928154168.html

https://ria.ru/20240218/gaz-1928058498.html

турция

россия

черное море

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, черное море, в мире, европа