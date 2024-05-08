Турция хочет поставлять Западу российский газ, пишут СМИ
Trkiye: Турция хочет поставлять Западу российский газ, сжижая его в хранилищах
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 8 мая — РИА Новости. Турция рассчитывает поставлять западным странам газ, в том числе из России, сжижая его в своих хранилищах, пишет газета Türkiye со ссылкой на источники в турецком министерстве энергетики.
"У нас есть собственный газ, который мы добываем из Черного моря. У нас есть газопроводы из Азербайджана, России и Ирана. Мы также закупаем сжиженный природный газ в разных странах. Часть из него, которая нам необходима, мы храним в наших хранилищах. Часть этого газа мы можем отправлять на запад по трубопроводам", — приводит издание слова источника.
Собеседник газеты напомнил, что на прошлой неделе парламент Турции одобрил законопроект, регулирующий рынки сбыта природного газа. Благодаря ему Анкара сможет экспортировать СПГ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в России и Азербайджане.
"В настоящее время у нас нет завода по сжижению природного газа. В ближайшие годы эти предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах", — добавил источник.
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции
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Эксперты отмечали, что законопроект совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. В октябре 2022 года, через две недели после взрывов на "Северных потоках", президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В декабре вице-премьер Александр Новак сообщил, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба. Проект, по его словам, может стартовать в этом году. В феврале источник в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана заявил РИА Новости, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита Путина в Турцию.