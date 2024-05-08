https://ria.ru/20240508/gari-1944595680.html
Посольство Франции в России почтило память Ромена Гари
Посольство Франции в России почтило память Ромена Гари - РИА Новости, 08.05.2024
Посольство Франции в России почтило память Ромена Гари
Посольство Франции в России почтило память жившего в Москве всемирно известного французского писателя Ромена Гари, который родился 8 мая 1914 года в Российской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство Франции в России почтило память жившего в Москве всемирно известного французского писателя Ромена Гари, который родился 8 мая 1914 года в Российской империи. "В этот день 8 мая 1914 года, 110 лет назад, родился Ромен Гари, один из самых популярных французских писателей ХХ столетия", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале."Летчик, дипломат, герой Второй мировой войны, романист и великий мистификатор, он единственный писатель, который дважды награжден знаменитой Гонкуровской премией: первый раз в 1956 году как Ромен Гари, второй - в 1975-м как Эмиль Ажар", - отметили в посольстве. Во французской дипмиссии напомнили, что имя писателя при рождении было Роман Кацев, и согласно архивным данным, в детстве, с 1915 по 1921 год, он жил в Москве по адресу Климентовский переулок, 6, где в 2018 году была открыта мемориальная доска. В честь открытия мемориальной доски Французский институт создал интерактивную платформу, "на которой можно найти интервью с российскими и французскими деятелями мира дипломатии, литературы, журналистики, театра, видеозаписи и архивные документы, а также виртуально увидеть мемориальную доску и дом, в котором жил Ромен Гари".
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москва, франция, россия
Культура, Москва, Франция, Россия
Посольство Франции в России почтило память Ромена Гари
Посольство Франции в России почтило память Ромена Гари, родившегося в 1914 году
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посольство Франции в России почтило память жившего в Москве всемирно известного французского писателя Ромена Гари, который родился 8 мая 1914 года в Российской империи.
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"В этот день 8 мая 1914 года, 110 лет назад, родился Ромен Гари, один из самых популярных французских писателей ХХ столетия", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
"Летчик, дипломат, герой Второй мировой войны, романист и великий мистификатор, он единственный писатель, который дважды награжден знаменитой Гонкуровской премией: первый раз в 1956 году как Ромен Гари, второй - в 1975-м как Эмиль Ажар", - отметили в посольстве.
Во французской дипмиссии напомнили, что имя писателя при рождении было Роман Кацев, и согласно архивным данным, в детстве, с 1915 по 1921 год, он жил в Москве по адресу Климентовский переулок, 6, где в 2018 году была открыта мемориальная доска.
В честь открытия мемориальной доски Французский институт создал интерактивную платформу, "на которой можно найти интервью с российскими и французскими деятелями мира дипломатии, литературы, журналистики, театра, видеозаписи и архивные документы, а также виртуально увидеть мемориальную доску и дом, в котором жил Ромен Гари".