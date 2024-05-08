https://ria.ru/20240508/frantsiya-1944617691.html

Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД

Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД - РИА Новости, 08.05.2024

Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД

Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:22

2024-05-08T11:22

2024-05-08T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. До этого сообщалось, что французский лидер в узком кругу в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу". "Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)