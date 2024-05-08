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Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 08.05.2024 (обновлено: 11:53 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/frantsiya-1944617691.html
Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД
Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД - РИА Новости, 08.05.2024
Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД
Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:22
2024-05-08T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. До этого сообщалось, что французский лидер в узком кругу в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу". "Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Французские войска на Украине станут целью, предупредили в российском МИД

Захарова: французские войска, если попадут на Украину, станут целью для России

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. До этого сообщалось, что французский лидер в узком кругу в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала Захарова на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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