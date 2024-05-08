https://ria.ru/20240508/evrosoyuz-1944685461.html

СМИ: ЕС хочет к июлю согласовать новый пакет санкций против России

СМИ: ЕС хочет к июлю согласовать новый пакет санкций против России - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: ЕС хочет к июлю согласовать новый пакет санкций против России

Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:05

2024-05-08T15:05

2024-05-08T15:05

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валдис домбровскис

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщает издание EUobserver. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций. "Четырнадцатый раунд санкций будет согласован к июлю", - говорится в публикации издания. Отмечается, что в проект нового пакета санкций не попали ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрет на сжиженный природный газ, ядерное топливо и алюминий из РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина