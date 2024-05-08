https://ria.ru/20240508/evropa-1944628523.html

В Греции заявили о "разрыве" европейского фронта против Путина

В Греции заявили о "разрыве" европейского фронта против Путина - РИА Новости, 08.05.2024

В Греции заявили о "разрыве" европейского фронта против Путина

Фронт Европы против президента России Владимира Путина "разорван" – несколько послов стран Евросоюза присутствовали на инаугурации российского президента... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:08

2024-05-08T12:08

2024-05-08T12:13

россия

франция

греция

владимир путин

сергей рябков

дмитрий песков

евросоюз

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944373916_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_a06400fd866828b9af4cae3ff5e4dec3.jpg

АФИНЫ, 8 мая – РИА Новости. Фронт Европы против президента России Владимира Путина "разорван" – несколько послов стран Евросоюза присутствовали на инаугурации российского президента вопреки "единой" линии ЕС, пишет газета "Эстия" в статье на первой полосе, особо обратив внимание на то, что Франция была представлена послом, несмотря на резкую антироссийскую риторику французского лидера. Путин во вторник принес присягу и вступил в должность президента РФ, его полномочия завершатся в 2030 году. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Новость не в том, что президент Путин вчера был приведен к присяге на свой пятый срок на высшем посту своей страны. Это формальное закрепление убедительной победы, которой он добился на последних выборах, прошедших с 15 по 17 марта. Проблема в том, что европейские страны вновь оказались разделенными. На церемонии присутствовали пять послов стран-членов Европейского Союза, среди которых Греция, в то время как другие последовали примеру англосаксонских государств и демонстративно отсутствовали", - пишет "Эстия". В частности, на инаугурации вместе с послом Франции присутствовали послы Греции, Кипра, Мальты, Словакии и Венгрии. Попытки представителей западных стран сыграть на том, что их пригласили на инаугурацию, а они не приехали - "дешевка", заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о решении послов ряда стран не приходить на инаугурацию, заявил, что это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан РФ. "Эта картина подчеркивает отсутствие единой европейской политики", - говорится в статье. Там добавляется, что в нынешней ситуации "она показывает разрыв во фронте западных государств". "Характерно, что Франция предпочла быть представленной послом, несмотря на то, что антироссийская риторика президента Эммануэля Макрона в последние дни обострилась вплоть до объявления даже об отправке французских солдат для подкрепления Украины", - говорится в статье. "В такой обстановке напряженности это решение французской дипломатии нельзя объяснить просто некомпетентностью. Очевидно, что Париж не хочет разрушать мосты с Москвой, рассчитывая на компромиссный подход не слишком далеко во времени. Короче говоря, Франция видит необходимость в переговорах очень скоро и оставляет открытой возможность проявить инициативу, когда условия позволяют это или, скорее, когда условия этого потребуют", - пишет газета. По мнению автора, Греция не может претендовать на подобную роль, с ее позицией абсолютной поддержки Украины, которую она заняла с начала конфликта. "Поэтому мы будем считать, что присутствие греческого посла на церемонии объясняется дипломатической вежливостью, которую мы считаем необходимой, даже если ее недостаточно для восстановления баланса в греко-российских отношениях", - пишет издание. Газета рекомендует тем, кто намерен критиковать присутствие греческого посла на церемонии, "направить свой огонь в сторону Анкары", которая, в отличие от Греции, поддерживает с Москвой тесные дружеские отношения, но не может играть посредническую роль, сравнимую с той, которую стремится взять на себя Франция. "Неслучайно в ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия не исключает диалога с Западом, но это должно быть на равных условиях, хотя он не преминул упомянуть, что его страна открыта для развития отношений с другими странами, которые он назвал "глобальным большинством", - пишет газета.

https://ria.ru/20240507/putin-1944305284.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

россия

франция

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, греция, владимир путин, сергей рябков, дмитрий песков, евросоюз, инаугурация владимира путина — 2024, в мире