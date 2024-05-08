МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех сигналу GPS
© Depositphotos.com / konstantin32Флаги России и Эстонии в Таллине
© Depositphotos.com / konstantin32
Флаги России и Эстонии в Таллине . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за ситуации с помехами сигнала GPS, в которых в стране обвиняют Москву, сообщает эстонское внешнеполитическое ведомство на сайте.
"Сегодня, 8 мая, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигналу GPS", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Ранее Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.
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