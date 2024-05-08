https://ria.ru/20240508/estoniya-1944693841.html

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 08.05.2024

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за ситуации с помехами сигнала GPS, в которых в стране обвиняют Москву, сообщает эстонское... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:20

2024-05-08T15:20

2024-05-08T15:38

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за ситуации с помехами сигнала GPS, в которых в стране обвиняют Москву, сообщает эстонское внешнеполитическое ведомство на сайте."Сегодня, 8 мая, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигналу GPS", - говорится в заявлении на сайте МИД.Ранее Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.

https://ria.ru/20240427/finnair-1942683799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, россия, gps, в мире