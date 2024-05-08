https://ria.ru/20240508/ekonomika-1944711027.html

Мария Багреева рассказала о роли производительности труда в росте экономики

Мария Багреева рассказала о роли производительности труда в росте экономики - РИА Новости, 08.05.2024

Мария Багреева рассказала о роли производительности труда в росте экономики

Нацпроект "Производительность труда" становится важным фактором экономического роста и формирования экономики предложений, который способствует повышению... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:11

2024-05-08T16:11

2024-05-08T16:28

технологии

москва

россия

нацпроекты

экономика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Нацпроект "Производительность труда" становится важным фактором экономического роста и формирования экономики предложений, который способствует повышению эффективности современных процессов в бизнесе и создает условия для развития цифровизации, автоматизации и роботизации производств, считает заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Об этом она сообщила в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на Международной выставке-форуме "Россия".По ее словам, на сегодняшний день Москва – крупнейшая экономика страны, которая формирует пятую часть экономики России."Для экономики Москвы характерны быстрый рост высокотехнологичных отраслей, высокая доля квалифицированных и высококвалифицированных кадров, низкий уровень безработицы. При этом практически все ключевые отрасли экономики имеют большие резервы для повышения производительности труда", – отметила Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.Нацпроект "Производительность труда" основывается на принципах бережливого производства. Они помогают предприятиям без лишних вложений, но максимально качественно улучшить свою работу, повысить эффективность ручного труда, а также нарастить объемы производства и направить больше ресурсов на собственное развитие."Сегодня в национальном проекте участвует свыше трехсот московских компаний, из них около двухсот предприятий представлены обрабатывающими производствами – это почти четверть крупных и средних промпредприятий Москвы. Благодаря инструментам нацпроекта производственные компании в среднем на 40% увеличили производительность труда", – пояснила заммэра.Она подчеркнула, что для достижения более высоких результатов одних технологий бережливого производства мало. Бизнес понимает это. Компании направляют высвободившиеся средства на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производства, тем самым продолжая повышение эффективности работы предприятий."И здесь следующим шагом становится обучение, переобучение кадров, повышение их квалификации", – сказала Багреева.Планируется, что в дальнейшем повышение производительности труда приведет к увеличению числа промпроизводств в столице, участвующих в нацпроекте. Через шесть лет изменения могут затронуть почти 80% крупных и средних производств Москвы. Кроме того, компании из сфер строительства, транспорта, туризма, научных исследований и разработок, ЖКХ и здравоохранения также могут быть привлечены к участию в нацпроекте "Производительность труда".Багреева подчеркнула, что важным аспектом станет распространение столичного опыта в других регионах России. Так, уже сейчас некоторые производители используют наработки, полученные благодаря участию в нацпроекте, в региональных филиалах собственных производств.

https://ria.ru/20240405/moskva-1937954395.html

https://ria.ru/20240506/bagreeva-1943740703.html

https://ria.ru/20240503/msp-1943567291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, нацпроекты, экономика