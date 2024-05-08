https://ria.ru/20240508/eaes-1944739477.html

ЕАЭС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие, заявил Путин

ЕАЭС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024

ЕАЭС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие, заявил Путин

ЕЭАС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие евразийского региона в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:07

2024-05-08T17:07

2024-05-08T17:26

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ЕЭАС помогает обеспечить стабильное экономическое развитие евразийского региона в целом, заявил президент России Владимир Путин."Мы с коллегами (из ЕАЭС - ред.) констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик. На деле это помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки, так и евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан", - заявил Путин на саммите ЕАЭС.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире