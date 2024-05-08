Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.05.2024 (обновлено: 17:25 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/eaes-1944736616.html
ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин
ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024
ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин
Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице этого объединения, заявил президент России... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:04
2024-05-08T17:25
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице этого объединения, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза."Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.Президент России отметил, что перед началом саммита он вместе с коллегами по ЕАЭС говорил об этом - "констатировали как раз очень хорошие показатели развития наших экономик".Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944742371.html
https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, россия, владимир путин, москва, в мире
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Москва, В мире
ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин

Путин: деятельность ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице этого объединения, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.
Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин заявил о сохранении положительной макроэкономической динамики ЕАЭС
Вчера, 17:09
"Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.
Президент России отметил, что перед началом саммита он вместе с коллегами по ЕАЭС говорил об этом - "констатировали как раз очень хорошие показатели развития наших экономик".
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Вчера, 17:07
 
Евразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала