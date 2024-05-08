https://ria.ru/20240508/eaes-1944736616.html

ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин

ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2024

ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице, заявил Путин

Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице этого объединения, заявил президент России... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:04

2024-05-08T17:04

2024-05-08T17:25

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждой стране-участнице этого объединения, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза."Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.Президент России отметил, что перед началом саммита он вместе с коллегами по ЕАЭС говорил об этом - "констатировали как раз очень хорошие показатели развития наших экономик".Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944742371.html

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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, москва, в мире